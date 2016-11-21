شرایط پیشرفت برای ورزشکاران رشته ژیمناستیک در قم فراهم است

غلامرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر عمده فعالیت‌های مرتبط با رشته ژیمناستیک در حد پیشرفته در خانه ژیمناستیک استان قم متمرکز شده است که سالنی مجهز است و سال‌ها قبل با مساعدت مسئولان وقت ورزش قم و فدراسیون ژیمناستیک راه‌اندازی و فعال شد و در سال‌های اخیر هدف ما تجهیز و به روز رسانی امکانات آن بوده است.

وی افزود: ما از یک سالن استاندارد و پیشرفته بهره‌مند هستیم که بسیاری از استان‌ها آرزوی داشتن آن را دارند و این شرایط مطلوب فیزیکی سبب شده در بعد قهرمان پروری نیز عملکرد خوبی داشته باشیم و در ۲ سال گذشته قهرمانانی در رده سنی نونهالان و نوجوانان در ۲ بخش پسران و دختران تربیت کنیم.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم گفت: پس از ۳ دهه ما توانستیم در مسابقات ژیمناستیک هنری نونهالان کشور مدال کسب کنیم و در مسابقات دانش آموزی کشور در بخش دختران و پسران نیز موفق به کسب ۷ مدال شدیم و جام اخلاق را نیز در میان تمام استان‌ها کسب کردیم.

ملکی بیان داشت: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده که در گذشته، ژیمناستیک قم در جمع ۳ استان ضعیف کشور بود و در بخش بانوان هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم اما امروز هم در بخش پسران و هم در بخش دختران، وجهه خوبی در سطح کشور داریم.

ملکی تأکید کرد: رشته ژیمناستیک یک رشته پایه است و به عنوان یک رشته پایه نیازمند نگاه مهربانانه‌تری است در حالی که در سطح استان باشگاه‌های زیادی هستند که ژیمناستیک را در برنامه کاری خود دارند اما اگر یک نوجوان بخواهد کار را به صورت جدی و حرفه‌ای دنبال کند باید در خانه ژیمناستیک زیر نظر مربیان تخصصی و تجهیزات مناسب تمرین کند.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم تصریح کرد: خوشبختانه این شرایط در قم فراهم است و حتی قهرمانان استان‌های دیگر برای استفاده از تجهیزات خانه ژیمناستیک واقع در شهرک انسجام قم به شهر ما می‌آیند و این برای ورزش قم یک ظرفیت بزرگ است که بتواند در این رشته حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشد.