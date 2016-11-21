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۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:

مدیران شهرداری باید ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مردم داشته باشند

مدیران شهرداری باید ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مردم داشته باشند

سنندج- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: مدیران شهرداری در راستای رضایتمندی شهروندان باید ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سردار محمد حسین رجبی امروز با حضور در شهرداری سنندج  بر تداوم خدمات رسانی شایسته به شهروندان تاکید کرد وگفت: شهرداری‌ها از جمله دستگاه های هستند که بیشترین ارتباط را با مردم دارند بنابراین نفش بسزایی  هم در راستای  جلب رضایتمندی مردم  از مجموعه نظام  دارند.

وی بیان کرد : بسیاری از اوقات شهرداری ها با انجام خدمات در معابر و محلات سطح شهر  موجبات دلگرمی و امیدورای در شهروندان را فراهم می کنند.

وی  از فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی شهرداری سنندج در سال‌جاری تشکر کردو گفت : تلاش ها و خدمات صورت گرفته در سطح شهرباعث رضایتمندی شهروندان سنندجی از مجموعه شهرداری شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه مردم سنندج شایسته بهترین و ارزنده ترین خدمات هستند افزود : بسیاری از مشکلات و معضلات در سطح شهر وجود دارد که شهرداری با رفع آن می تواند در راستای ایجاد شور و نشاط و امیدواری در سطح شهراقدام کند.

سردار رجبی اظهارداشت: مدیران شهرداری در راستای رضایتمندی شهروندان  باید ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم داشته باشند و از نزدیک در جریان تمامی مشکلات و در خواسته‌های شهروندان باشند.

وی عنوان کرد : خدمات رسانی شایسته، رضایتمندی شهروندان و رفع مشکلات سطح شهر باید در اولویت برنامه شهرداری ها قرار گیرد و امیدوارم  شهروندان هم مشارکت لازم در جهت تحقق برنامه های شهرداری را داشته باشند.

کد مطلب 3829726

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