اقدام خلاف قانونی که خنثی شد/تشدید برخورد با فعالیت های فاقد مجوز

خبر گزاری مهر – گروه استان ها، حبیب عیدزاده: معمولا هر ساله در سراسر کشور نمایشگاه هایی پیرامون عرضه کالا با توجه به رعایت و در نظر گرفتن موازین قانونی و دریافت مجوزهای لازم برگزار می شود، تا مردم بتوانند به راحتی و با قیمتهایی که اداره صنعت و معدن برای اجناس در حال فروش در غرفه ها در نظر می گیرید خرید راحت و مناسبی داشته باشند.

برای برگزاری یک نمایشگاه عرضه کالا باید طبق ضوابط و قوانین مجوزهایی صادر شود که در صورت برقراری این نمایشگاه و عرضه کالا خللی بر بازار آن شهرستان وارد نشود .

در طول سالهای گذشته نمایشگاه های زیادی در شهرستان میناب دایر شده که همه آنها با اخذ مجوزهای لازم از ادارات ذیربط بوده است.

ام اخیرا فردی سودجو از طریق فضای مجازی عده ای از کسبه های غیر بومی و خارج از شهرستان را برای برپایی نمایشگاه عرضه کالا در میناب به دور خود جمع کرده و با نصب و جانمایی غیر قانونی غرفه ها در محل همیشگی برقراری نمایشگاه ها، و بدون مجوز از اداره صنعت و معدن و ادارات ذیربط در نظر داشت که به بر پایی نمایشگاه اقدام کند.

اما با تیز هوشی مردم و کسبه این اقدام غیر قانونی به مسئولان گزارش داده شد تا مانع هر گونه فعالیت آنها شوند و اگر هم قصد انجام شدن کار را دارند از موازین قانونی انجام شود.

برگزاری هر نمایشگاهی در میناب باید با مجوز دستگاه های ذیربط باشد

عباس رئیسی شهردار میناب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مدیر این نمایشگاه به دور از چشم کسبه و اصناف و اداره صنعت و معدن اقدام به جانمایی و غرفه سازی کرده بود که علاوه بر اینکه این اقدام وی غیر قانونی بود بلکه هیچ مجوزی برای برقرای این نمایشگاه اخذ نکرده بود.

برای برگزاری هر نمایشگاهی در شهر میناب علاوه بر دریافت مجوزهای لازم از ادارات، برای جانمایی آن نیز می بایست از شهرداری مجوز در یافت شود رئیسی بیان داشت: برای برگزاری هر نمایشگاهی در شهر میناب علاوه بر دریافت مجوزهای لازم از ادارات، برای جانمایی آن نیز می بایست از شهرداری مجوز در یافت شود که این کار صورت نگرفته است.

وی گفت: شهرداری میناب به محض اطلاع از این موضوع از ادامه هر گونه فعالیتی جلوگیری کرد و از مدیر این نمایشگاه خواسته شد که مراحل قانونی را سپری کند.

تشدید برخورد با فعالیت های اقتصادی بدون مجوز

رضا شهیدیان معاون امورعمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری میناب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر گونه فعالیت اقتصادی نیازمند دریافت مجوزهای لازم از ادارات ذیربط است و در صورت نداشتن مجوزهای لازم می توان طبق قانون با فرد خاطی برخورد کرد.

معاون امورعمرانی و برنامه ریزی فرمانداری میناب گفت: فردی که هویتش برای مسئولان شهرستان هم مشخص نیست اقدام به برپایی نمایشگاه عرضه کالا کرده، در صورتی که هیچ درخواستی برای برقراری آن به اداره صنعت ومعدن نداده است.

شهیدیان گفت: از همان ابتدای کار دستگاه های ذیربط به شخص مورد نظر تذکرات لازم را داده اند اما وی به این تذکرات اعتنایی نکرده وبه ادامه فعالیت خود برای برپایی نمایشگاه اقدام کرده که با حضور همه دستگاهها اعم از اداره صنعت ومعدن، شهرداری، اتاق اصناف، نیروهای انتظامی در محل از ادامه فعالیت جلوگیری شد.

معاون امور عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری میناب بیان داشت: این فرد از افرادی که برای داشتن غرفه در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند مبالغی را دریافت کرده که این افراد نیز اعلام شکایت داشته اند.