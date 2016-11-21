دو کودک همدانی با سقوط به داخل چاه منزل جان باختند

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حادثه ای دوکودک ۴ و ۷ ساله که هر دو خواهر بودند، به داخل چاه حیاط منزلی در حصارحاج شمسعلی سقوط کردند و متاسفانه هر دو کودک جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه در عملیات امدادرسانی این حادثه نیروهای آتش نشان ایستگاه های ۲ و ۸ و مرکز به محل اعزام شدند، گفت: متاسفانه هر دو کودک در هنگام سقوط به چاه جان خود را از دست دادند.

بیاناتی همچنین عنوان کرد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۸ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان با بیان اینکه در شبانه روز یکشنبه شهروندان ۳۰۶ بار با سامانه ۱۲۵ همدان تماس گرفته اند، افزود: از این تعداد تماس ۱۱ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای راهنمایی برقرار شده، ۳۸ مورد تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۴۶ مورد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۸ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در امامزاده عبدالله، حریق عمدی سطل زباله در خضریان، ۲ مورد حریق باغ در شهرک الوند و جاده چشین، حریق درختان در شهرک فرهنگیان و ۳ مورد حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در پردیس، بلوار ارم و ۱۸ متری ابوذر بوده است.

وی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار نظربیگ، مهار حیوانات در پشت بیمارستان بوعلی و عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط ۲ کودک در چاه در حصار حاج شمسعلی توسط آتش نشانان به انجام رسید.