روند کاهش دما در استان همدان تا اواخر هفته ادامه دارد

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر آسمان استان همدان نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر و ورزش باد همراه است، عنوان کرد: روند کاهش دمای استان همدان تا اواخر هفته ادامه دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان بابیان اینکه دمای همدان در شب گذشته ۴ درجه زیر صفر ثبت شد که امشب به ۹ درجه زیر صفر خواهد رسید، اظهارداشت: گرمترین نقطه استان همدان طی ۲۴ ساعت گذشته نهاوند با دمای ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در گردنه اسدآباد و گردنه سوباشی احتمال بارش خفیف برف و لغزندگی معابر و جاده ها وجود دارد، اظهار داشت: مه آلودگی در گردنه‌ها نیز دور از انتظار نیست.

پیرتاج با بیان اینکه دمای هوای همدان با روند کاهشی طی اواخر هفته به زیر ۱۵ درجه زیر صفر خواهد رسید، به زائران و مسافران عبوری از همدان توصیه کرد: پوشش گرم همراه داشته باشند.

وی ضمن هشدار به کشاورزان در خصوص احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی، گفت: کشاورزان نیز باید تمهیدات و تدابیر لازم را برای حفاظت از محصولات به کار گیرند.