حسن شایانفر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر حسن شایانفر روزنامه‌نگار پیشکسوت و مدیر دفتر پژوهش‌های مؤسسه مطبوعاتی کیهان و مشاور حسین شریعتمداری در این روزنامه صبح امروز دوشنبه (اول آذرماه) با حضور جمعی از همکاران سابق وی و همچنین دوستان و علاقه‌مندان این مرحوم در مقابل منزل وی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بر پیکر شایانفر نماز خواند و در ادامه حجت‌الاسلام زرین‌فر به بیان نکاتی درباره شخصیت این چهره مطبوعاتی پرداخت.

حسین شریعتمداری و کادر تحریریه روزنامه کیهان و همچنین جمعی از چهره‌های انقلابی در مراسم بدرقه شایانفر حضور داشتند.

در این مراسم چهره‌هایی مانند محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی،‌ علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری مهر، سیدنظام‌الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس، عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان،علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، علی اکبر اشعری، عباس سلیمی‌نمین، رضا مقدسی، پیام فضلی‌نژاد، مهدی فضائلی، کاظم انبارلویی، سعدالله زارعی و جمع دیگری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور حضور داشتند.

مرحوم شایانفر پس از یک دوره بیماری، بامداد شنبه ۲۹ آبان‌ماه دار فانی را وداع گفت. وی مدیر دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان و مشاور فرهنگی حسین شریعتمداری در این روزنامه بود.

همچنین مجلس ختم آن مرحوم پنجشنبه ۴ آذر از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ در مسجد فخرالدوله واقع در خیابان فخرآباد در محله دروازه شمیران برگزار می‌شود.