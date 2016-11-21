مصرف گاز در زنجان به ۷ میلیون متر مکعب رسید

سید سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان مصرف گاز در استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به افت دمای شدید هوای استان زنجان مصرف گاز طی ۲۴ ساعت گذشته به ۷میلیون متر مکعب رسید.

وی اظهار کرد: مصرف گاز در استان زنجان در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۵ الی ۲.۵ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در این میان مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.

عسگریان با بیان اینکه ۲۹۰ هزار مشترک گاز در استان زنجان داریم، گفت: این میزان مشترک ۳۵۰ هزار خانوار شهری و روستایی را شامل می شود.

وی تصریح کرد: در این میان بخش خانگی بیشترین مصرف گاز در استان زنجان را به خود اختصاص می دهد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان افزود: در فصل زمستان مشترکان خانگی و تجاری بیشترین مصرف را دارند در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می دهند.

عسگریان یاد آورشد: با توجه به گزارش هواشناسی که افت دمای هوای استان زنجان تا اواخر هفته تداوم دارد شهروندان حتما در مصرف گاز مدیریت مصرف را داشته باشند تا مشکلی در زمینه مصرف سوخت در استان رخ ندهد و همه از این نعمت استفاده کنند.