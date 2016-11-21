به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی درباره جزئیات خبر بازداشت سه کلاهبردار که اقدام به استفاده از اسناد مجعول کرده بودند اظهار کرد: با ارجاع شکایت فردی با عنوان جعل و کلاهبرداری با استفاده از عنوان وی در شهرستان ملارد، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارجاع شد که با صدور دستورات قضایی برای تحقیق به پلیس عملیات ویژه آگاهی، پرونده مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در زمان شکایت با تعداد زیادی دسته چک از بانک‌های متعدد و جعل مشخصات وی با عکس فرد دیگری روبه‌رو بود که پس از استعلامات به عمل آمده معلوم شد تعداد ۳۰۰ فقره دسته چک مجموعا به ارزش ۴ میلیارد تومان به نام وی صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج در تشریح نحوه شناسایی و بازداشت عوامل این جعل توضیح داد: با بررسی و عملیات اطلاعاتی، هویت فردی به نام «علیرضا- چ» که دارای سابقه بوده به دست آمد و با ادامه اقدامات اطلاعاتی، آدرس متهم در یکی از شهرک‌های تهران شناسایی و دستور قضایی برای بازداشت وی صادر شد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در بازرسی از منزل متهم تعداد ۳۵ فقره چک سفید امضا با مشخصات افراد دیگر نیز کشف شده بود ولی متهم پس از بازداشت منکر اتهامات خود بود که در مواجهه با اسناد و مدارک، به جرم خود اقرار کرد.

شاکرمی گفت: با اعترافات متهم، مشخص شد که وی با همدستی دو فرد دیگر با هویت «سعید-ف» و «فاطمه-ع» هر فقره چک را به مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در اختیار خریداران قرار می‌داده‌اند که پس از این اعترافات، متهم اصلی روانه زندان شد و برای متهم ردیف اول قرار بازداشت موقت و متهم ردیف دوم نیز قرار وثیقه صادر شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و اعترافات متهمان، ۳۲ نفر از مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند و پرونده در جریان رسیدگی است که احتمال شناسایی دیگر متهمان نیز وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان گفت: این هشداری به بانک‌ها درباره دسته‌چک‌های صادره است که با صدور بدون پشتوانه و تحویل به افراد، زمینه کلاهبرداری و تحصیل مال دیگران را فراهم می‌کنند.