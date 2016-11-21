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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

برداشت گل نرگس از ۳۲ هکتار اراضی کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد

برداشت گل نرگس از ۳۲ هکتار اراضی کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز برداشت گل نرگس از ۳۲ هکتار اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: این استان رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور را دارد.

هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش می شود امسال بالغ بر ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شاخه گل نرگس از مزارع خراسان جنوبی برداشت شود.

وی با اشاره به رتبه پنجم خراسان جنوبی در تولید گل نرگس در کشور، بیان کرد: این در حالی است که نرگس تولیدی استان از نظرعطر و بوی منحصر بفرد در رتبه های نخست کشور قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین سطح کشت گل نرگس استان مربوط به شهرستان خوسف است، عنوان داشت: در حال حاضر ۱۹ هکتار و ۵۰۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گل نرگس قرار دارد.

درآمد ۴۴ میلیاردی گل نرگس برای کشاورزان

ولی پور مطلق قیمت هر شاخه گل نرگس را ۳۵۰ تومان عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال ۴۴ میلیارد ریال از محل تولید گل نرگس عاید بهره برداران شود.

ولی پور مطلق با بیان اینکه در سال گذشته نیز بالغ بر ۱۳ میلیون شاخه گل نرگس در استان تولید شده بود، اضافه کرد: این میزان در سال جاری با مقداری کاهش روبه رو بوده که یکی از مهمترین دلایل آن تنش آب و هوایی است.

 ادامه داد: گل نرگس تولیدی در استان به استان های تهران، البرز، یزد، خراسان رضوی، زاهدان و اصفهان نیز صادر می شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت گل نرگس از نیمه دوم آبان ماه، بیان داشت: برداشت این گل خوش عطر و خوشبو تا اواخر زمستان در استان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین به مشکلات تولید کنندگان گل نرگس اشاره کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های ۱۸ ساله در استان مهمترین مشکل بهره برداران این بخش کم آبی و تغییرات آب و هوایی است.

کد مطلب 3829794

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