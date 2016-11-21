۱۵سانحه رانندگی در جاده های استان سمنان رخ داد/۱ نفر جان باخت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از بامداد پنج شنبه بیست و هفتم آبانماه تا ساعت ۲۴روز سی ام آبان، ۱۵فقره سانحه رانندگی در محورهای استان سمنان اتفاق افتاد، ابراز داشت: ۵۳درصد این حوادث مربوط به واژگونی خودرو به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده و عدم تمرکز به جلو است.

وی با بیان اینکه عامل انسانی در جاده های استان سمنان جان هموطنان بسیاری را در سال های اخیر گرفته است، افزود: امیدواریم رانندگان عبوری در این محورها با توجه به اهمیت نقش عوامل انسانی در سوانج، با احتیاط بیشتری در جاده های استان سمنان تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به برودت هوا در این ایام ابراز داشت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی را دارند قبل از حرکت، تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ، چراغ های مه شکن و برف پاک کن خودروی خود را مورد بازدید قرار دهند و با توجه به برودت هوا لباس گرم را نیز با خود همراه داشته باشند.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: باتوجه به یکنواختی و کویری بودن جاده از رانندگان تقاضا داریم به محض احساس خستگی و خواب آلودگی با توقف در زائرسراها و پارکینگ های بین راه از ادامه مسیر خودداری کنند تا سفر خوب و ایمنی را برای سرنشینان فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر تردد در محورهای استان سمنان روان است و رانندگان محورهای توسکستان و کوهستانی قبل از حرکت از باز بودن مسیر اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: توجه به توصیه های پلیس راه و رعایت قانون مقررات علاوه بر کاهش حوادث می تواند خاطره یک سفر را ایمن کند لذا از رانندگان می خواهیم با آرامش و هوشیاری در محورهای استان سمنان تردد کنند.