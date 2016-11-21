شیردهی شبانه به کودکان باعث پوسیدگی دندان های شیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کتایون اصفهانی زاده گفت: این پوسیدگی ها بیشتر در سنین یک تا دو سالگی مورد توجه والدین قرار میگیرند که معمولاً درد شروع میشود، درحالیکه شروع پوسیدگی از بدو رویش دندان های شیری شروع شده است.

وی افزود: به طور متوسط می توان ۶ دندان پوسیده شیری در یک کودک ٢ ساله مشاهده کرد، اما گاهی نیز مشاهده می شود که تمامی دندان های شیری یک کودک دارای پوسیدگی است و به ندرت کودکی را می بینیم که دندان پوسیده شیری نداشته باشد.

اصفهانی زاده ادامه داد: این پوسیدگی ها در نهایت منجر به عصب کشی یا کشیدن دندان می شودو از آنجایی که کودکان کوچک توانایی کافی برای همکاری با دندانپزشک خود را ندارند، اغلب اوقات جهت انجام درمانهای دندانپزشکی بیهوشی عمومی لازم میباشد.

وی همچنین گفت:بروز پوسیدگی دندان های شیری در دو سال اول تولد بیشتر به این دلیل رخ می دهد که مادران شیرده و مادرانی که با شیرخشک کودک خود را تغذیه می کنند، او را با شیر می خوابانند و در طول ساعات شب حین خواب، چندین وعده شیر به اومی دهند. این مساله باعث می شود که قندشیر که همان لاکتوز میباشد، به مدت طولانی در مجاورت دندان ها باقی بماند و سبب تخریب آنها شود.

اصفهانی زاده ادامه داد: این درحالی است که اگر مادران بعد از دادن شیر، قدری به کودک خود آب بدهند و یا با یک گوش پاکن یا تنظیف مرطوب دندان ها را تمیزنمایند، بروز این قبیل پوسیدگی ها به حداقل می رسد.

وی گفت: در سنین بالاتر که کودک از شیر گرفته می شود و غذا می خورد نیز اشتباه دیگری که مادران می کنند این است که به کودکان خود در وعده های متعددی موادقندی می دهند. این درحالی است که اگر تعداد دفعات خوراکی های حاوی قند را به یک تا دو وعده در روز کاهش دهند و بعد از آن به کودک خود آب بدهند تا دندان هایشان شسته شود به جلوگیری از پوسیدگی دندانی کمک می کند.

اصفهانی زاده در این خصوص توضیح داد: وقتی که کودک خوراکی می خورد، محیط دهان او اسیدی می شود و اگر این خوردن خوراکی مرتب و به فواصل کم صورت گیرد، محیط دهان او در طول روز با حمله اسیدی مواجه است و فرصتی برای پاکسازی پیدا نمی کند، بنابراین دندان هایی که در این محیط اسیدی هستند به شدت در معرض تخریب قرار می گیرند.

وی ادامه داد: برخی مادران تصور می کنند که خوردن توت خشک و انجیر و کشمش بهتر از شکلات است و کمتر به سلامت دندان ها آسیب می رساند، اما واقعیت این است که این مواد بعلت خاصیت چسبندگی زیاد میتوانندمدت زیادی روی دندان ها باقی می مانند و به دندان ها آسیب برسانند. پس انتخاب ماده قندی که سریعتر از دهان پاک میشود نیز، راهی مناسب در کاهش پوسیدگی دندانهای شیری است.

یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۹۵ در برج میلاد برگزار می شود.