زائران مسیر چذابه حتما از جاده جدید استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم قدرتی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از دو شب گذشته شاهد موج بازگشت زائران از کربلای معلی بوده ایم خصوصا در مرز چذابه که تقریبا ۹۰ درصد ترددمان خروجی ها هستند.

وی با اشاره به اینکه تدابیر لازم را برای بازگشت زائرین در نظر گرفته ایم، گفت: تدابیری را برای بازگشت ایمن زائرانی که با خودروی شخصی یا اتوبوس ها در حال بازگشت هستند، به کار گرفته ایم. تاکتیک لازم را در راستای ایمن سازی مسیر با حضور نیروی پلیس و استفاده از تجهیزات کنترلی به کار گرفته ایم و برخی از مسیرهایی که از خروجی مرز یک طرفه بود، اکنون دو طرفه کردیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خوزستان با اشاره به مسافرینی که قصد عزیمت به اهواز را دارند، متذکر شد: اگر زوار خواستند از پارکینگ خارج شوند و به سمت اهواز عزیمت کنند حتما از مسیر سمت چپ یعنی مسیری که جاده جدید است و امسال مورد بهره برداری قرار گرفته، استفاده کنند تا ما شاهد تراکم در مسیر قدیم نباشیم در این صورت خیلی سریع تر و راحت تر به مقصدشان می توانند دست پیدا کنند.

وی به زائرین توصیه کرد که سعی کنند بعد از خروج از پارکینگ در صورت احساس خستگی و خواب آلوگی توقف کرده و استراحت کنند چون بیشتر حوادث در سال های گذشته بر اثر خستگی و خواب آلودگی بوده است.