نیروی زمینی ارتش بعد از جنگ کمر منافقین را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش که صبح امروز برگزار شد، گفت: یکی از اولین نیروهایی که برای دفاع از نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران به پاخواست نیروی زمینی ارتش بود که در مناطق مختلف عملیاتی سردشت، مریوان، بانه و دیگر جاها به مقابله با دشمنان این آب و خاک پرداخت که این نشان از تدین ارتش، بدنه انقلابی آن و همچنین قدمت دفاع ارتش از نظام و انقلاب اسلامی ایران می دهد.

وی افزود: اولین شهدا و اسرای نبرد کردستان از نیروی زمینی ارتش بوده است که این عمق رشادت و فداکاری این نیرو را می رساند.

جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امام راحل در خصوص نیروی زمینی فرموده بودند که همواره این نیرو در نوک پیکان دفاع از کشور بوده است، اظهارکرد: بعد از جنگ تحمیلی، یک ظرفیت عظیمی به نام منافقین آمدند برای ترور و بمب گذاری و این اقتدار نیروی زمینی ارتش بود که باعث شد کمر منافقین بشکند.

امیر پوردستان بیان کرد: فرماندهی کل قوا هم مدالی را بر سینه نیروی زمینی ارتش چسباندند و فرمودند که نیروی زمینی ارتش ستون فقرات ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: ما در سالهای اخیر با تهدیدات جدیدی روبرو هستیم و نیروی زمینی ارتش هم متناسب با این تهدیدات و با وجود همه کاستی هایی که وجود دارد، ظرفیت های لازم را در خود ایجاد کرد و اقدامات مثبت و موثری را انجام داده است.

جانشین فرمانده کل ارتش افزود: نیروی زمینی ارتش در سال های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده، پس از تعریف تهدیدهای جدید علیه نظام و کشور، نیروهای زمینی ارتش و سپاه با کاستی بودجه مواجه شدند چرا که متناسب با تهدیدات، بودجه ها در نظر گرفته می شود و بر این اساس، از سطح فرماندهی نیروی زمینی ارتش تا پایین ترین جایگاه این نیرو دچار تغییرات عظیمی شد.