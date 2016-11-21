جاده های گلستان لغزنده است/امداد رسانی هلال احمر به ۳۵ خودرو

رئیس پلیس راه استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: همه محورهای مواصلاتی استان گلستان باز و در برخی معابر شرق گلستان به دلیل بارش برف شاهد لغزندگی جاده هستیم.

سرهنگ علی عبدی افزود: مناطق شرق گلستان از جمله پارک ملی گلستان جاده دچار یخبندان شده و برای عبورو مرور، رانندگان باید از زنجیر چرخ استفاده کنند و حتما فاصله طولی را رعایت و از سرعت و سبقت بی‌جا خودداری کنند.

وی با بیان اینکه ماموران راهداری مشغول نمک‌پاشی برای جلوگیری از یخ‎زدگی جاده هستند، به رانندگان توصیه کرد: برای عبور حتما احتیاط لازم را داشته باشند، با سرعت مطمئنه حرکت کنند، حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند، از سالم بودن برف پاکن ها اطمینان حاصل کنند، مخزن سوخت گیری خودرو را مجهز به سوخت کافی کنند و از مسافرت های غیر ضروری جلوگیری کنند.

عبدی با اشاره به ریزش برف در منطقه خوش ییلاق و محدوده تیل آباد گفت: این منطقه و و محور توسکستان شاهد یخبندان جاده هستیم و حتما رانندگان با زنجیر چرخ اقدام به رفت و آمد کنند.

امدادرسانی به ۳۵ خودرو

مسئول امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکشنبه شب گذشته به دلیل بارش برف در محور توسکستان به چهار باغ عملیات نصب زنجیر چرخ و رهاسازی خودروهای گرفتارشده در برف انجام شد.

طه میرصادقی افزود: تعداد رهاسازی خودروها ۳۵ مورد بوده و به دلیل سرعت بالای اجرای عملیات این خودروها به سرعت رهاسازی شده اند.

لازم به ذکر است به دلیل ورود سامانه سرد بارشی از روز جمعه به استان گلستان دمای هوا بیش از ۱۸ درجه کاهش داشته و بارش برف ارتفاعات گلستان را سفیدپوش کرده است. طبق پیش بینی هواشناسی استان گلستان موج دوم سامانه سرد زمستانی سیبری از روز چهارشنبه فعالیت خود را در استان شروع می کند.