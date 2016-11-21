میزان بالای دلبستگی مادران ایرانی به فرزندان حاصل ازروشهای درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیشرفت‌های علمی نوین امکان بهره‌مندی از درمان‌های موثر ناباروری را فراهم کرده است.

در سال‌های اخیر تعداد بارداری‌های حاصل از روش‌های درمانی مانند لقاح آزمایشگاهی یا استفاده از تخمک اهدایی افزایش یافته و هر سال شاهد تولد نوزادان بسیاری با استفاده از روش‌های درمانی هستیم. اما موضوع استفاده از روش‌های درمانی و تاثیر آن در میزان دلبستگی مادر به نوزاد توسط محققان پژوهشگاه رویان انجام گرفت.

این محققان، ۳۲۳ زن در حاملگی اول که بین هفته‌های ۲۷ تا ۳۴ بارداری قرار داشتند و در مراکز دولتی یا خصوصی در تهران تحت درمان قرار گرفته بودند را از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار دادند.

دو هفته پس از بررسی اولیه شرکت کنندگان در آزمون، مجدداً مورد پرسش قرار گرفتند و نتایج به وسیله تحلیل‌های آماری مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش که در مجله IJFS به چاپ رسیده است، نشان داد، میزان دلبستگی مادران ایرانی به فرزندان حاصل از روش‌های درمانی مطابق مقیاس مولر است و در سطح بالایی قرار دارد.

یافته جالب این بررسی ارتباط زمان ازدواج با میزان دلبستگی بود؛ نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به طول مدت بین ازدواج و بارداری، زنان با مدت کوتاه نمره بالاتری از مقیاس دلبستگی نسبت به زنان با مدت طولانی‌تر بدست آوردند.

برای سنجش میزان دلبستگی مادر به نوزاد مقیاسی جهانی وجود دارد که به آن مقیاس مولر می‌گویند. این پژوهش نشان داد که ایجاد فرزند با روش‌های درمانی نوین اثری در میزان دلبستگی مادران ایرانی به آنان نداشته و میزان دلبستگی مطابق مقیاس مولر است.

این کار توسط دکتر لیلا علیزاده، دکتر سامان معروفی‌زاده، دکتر سامانی و همکارانشان انجام گرفته است.