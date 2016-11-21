به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از یکی از صنایع استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: توسعه صنعتی فارس محوری ترین بحث امروز استان است که در این ارستا از هیچگونه تلاشی خودداری نمی شود.

وی ادامه داد: کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذار و همچنین کمیته رفع موانع تولید از جمله فعالیت هایی است که طی یک سال گذشته به شدت پیگیری شده و خوشبختانه جواب مثبت نیز گرفته ایم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه در طرح بهین یاب صنعت دارای رتبه برتر کشورهستیم، گفت: علاوه بر واحدهایی که تسهیلات خود را دریافت کرده اند در حال حاضر ۱ هزار میلیارد تومان طرح نیز به بانک ها ارائه شده است.

افشانی افزود: فارس در بحث ارتقاع تولید در کشور رتبه اول را کسب کرده و این مسیر به طور حتم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از ضعف های موجود در صنعت نیز شناخت داریم یادآور شد: مشکل در برخی از صنایع استان فارس وجود دارد اما متاسفانه در فضای مجازی و سخنان برخی از دوستان ضعف صنعت در فارس را بزرگ جلوه می دهند در حالیکه چنین نیست.

استاندار فارس تاکید کرد: بخشی از مشکلات صنایع استان فارس مربوط به نوع مدیریت واحدهای صنعتی است که متاسفانه تاثیر فراوانی بر روند رشد و یا تعطیلی یک مجموعه صنعتی منجرب می گردد.

افشانی ادامه داد: مدیریت هرسازمان به خصوص واحدهای صنعتی باید با دانش روز همراه باشد تا بتوانیم شاهد موفقیت باشیم.