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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

جانشین رئیس پلیس راهور خبر داد:

صبح امروز اتوبان های شمالی تهران یخ زدند

صبح امروز اتوبان های شمالی تهران یخ زدند

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام خبر یخ‌زدگی در برخی اتوبانهای شمالی پایتخت گفت: صبح امروز تردد به کندی در برخی از اتوبانها انجام شد و همین کندی تردد باعث ترافیک صبحگاهی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عابدی گفت: صبح امروز به دلیل یخ زدگی چند نقطه از معابر بزرگراهی در شمال شهر شاهد ترافیک سنگین در برخی از معابر بودیم این در حالی است که همزمانی یخ زدگی ها و اتمام تعطیلات باعث افزایش بار ترافیک در اتوبان ها شده بود.

وی گفت: یخ زدگی در نقاطی از جمله حد فاصل بزرگراه چمران و تونل کردستان در بزرگراه نیایش بخشی از بزرگراه چمران در جنوب سئول و یخ زدگی هر دو مسیر شمال و جنوب بزرگراه یادگار در محدوده کوهستان و چند رمپ و لوپ در برخی بزرگراه های دیگر باعث شد تا تردد خودروها در این معابر با کندی رو به رو شود.

عابدی گفت: بلافاصله عوامل پلیس راهور در محل های یخ زده حاضر شده و با هماهنگی ماموران شهرداری نسبت به شن پاشی و نمک پاشی در محدوده معابر یخ زده اقدام کردند.

عابدی گفت: در حال حاضر بر اساس تصاویر دوربین های نظارتی و گزارش عوامل پلیس در سطح شهر خوشبختانه شاهد بازگشایی نسبی ترافیک بزرگراهی هستیم که امیدواریم با همکاری رانندگان و آرامش رانندگان در طی مسیر گره ترافیکی به زودی باز شده و ترافیک به حالت روان در آید.

کد مطلب 3829845

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