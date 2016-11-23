محسن کاظمی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه روایت داستانی آثار تاریخی در حال پخش این روزها در سینما و تلویزیون را می‌توان منطبق بر حقیقت دید، عنوان کرد: من همه این آثار را ندیده‌ام و انگیزه‌ و زمانی هم برایش ندارم اما اگر منظورتان این است که این اقتباس‌های تاریخی چقدر می‌توانند موفق باشند، باید به این مساله توجه کنیم که کارکرد اقتباس با مستند فرق دارد. اقتباس یعنی گرته برداری. به معنای واقعی کلمه در اقتباس به دنبال عینیت بخشیدن به سند تاریخی نیستیم و تنها به خاطر جلب نظر مخاطب اجاره می‌دهیم که خیال به پرواز در بیاید. علت این امر هم محدودیت‌هایی است که برای روایت داریم و باید به کمک آن مخاطب را با خود همراه کنیم.

وی افزود: اساس کار اقتباس توجه و رجوع به یک پدیده تاریخی است و از قضا جزو کارهای فراموش شده و واجب ما نیز به شمار می‌رود. به نظر من سینمای ایران هم در این سال‌ها به سراغ این موضوع نیامده و حالا هم که آمده باید اقبال نشان داد و جامعه را با این ابزار با تاریخ آشتی داد.

کاظمی ادامه داد: معیار حقیقی دانستن یا نداستن روایت‌های سینمایی و تلویزیونی تاریخی، خیلی سخت به دست می‌آید. بسیاری از آنچه ما در حال رویت هستیم در واقع نگاه مورخ به یک پدیده تاریخی است و نه خود تاریخ. ما امروز آنچه به عنوان مثال از غزنویان می‌دانیم صرفا نکاه بیهقی است و نه مساله دیگری. حالا درباره تاریخ معاصر نیز وضع به همین منوال است. اینکه چقدر بتوانیم روایت‌های امروزی از تاریخ معاصر ار حقیقت بدانیم در صورتی میسر است که روایت‌های مختلف از آن چه در قالب کتاب و چه در سینما و تلویزیون ساخته شده و بعد از آن درباره آن روایت‌ها اظهارنظرهایی صورت بپذیرد و پازل ما کامل شود.

وی افزود:‌ ما می‌توانیم به جای دروغ خواندن یا نخواندن روایت‌های سینمایی و تلویزیونی تاریخی، به نقد و واکاوی آنها بپردازیم و چند و چون آن روایت‌ها را از نظر بگذرانیم تا در ادامه محتوا تولیدی غنی‌تر شود.

این پژوهشگر ادامه داد: زبان تاریخ زبانی خشک است. زبانی نیست که همه بتوانند تحملش کنند. یک مورخ مجبور است به خاطر کارش با این زبان کنار بیاید اما آیا مخاطب عام می‌تواند این زبان را تحمل کند؟ به باور من نه. این اتفاق وقتی میسر می‌شود که سینما و ادبیات به کمک او بیاید و البته باید مقدورات و تنگناهای آن را پذیرفت. یادمان باشد که حقیقت محض تاریخی را نمی‌شود در سینما و یا تلویزیون جستجو کرد.