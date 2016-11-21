پنج ورزشکار کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی فدارسیون پیوند اعضاء به منظور حضور در مسابقات جهانی و بین المللی اردوهای تیم ملی زنان و مردان خود را در رشته های شنا، تنیس روی میز و بدمینتون آغاز کرد.

اردوی تمرینی تیم تنیس روی میز مردان از روز شنبه ۲۹ آبان تا جمعه پنجم آذر با حضور امیر شاه ملکی برگزار خواهد شد و از شنبه ششم تا ۱۲ آذر ماه در بخش زنان با حضور شیرین احمدی در سالن فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی برگزار خواهد شد.

همچنین طیب طاهرپور و حسین سهرابی دو شناگر کردستانی نیز به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند و تمرینات آمادگی خود را در استخر ورزشگاه آزادی تهران و زیر نظر فرشاد کرمی طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ آذر انجام خواهند داد.

براساس این گزارش، گلاویژ دارخال بدمینتون باز کردستانی نیز به عنوان ۱۰ بازیکن منتخب مسابقات کشوری از روز ۲۱ آبان تمرینات خود را در تهران آغاز کرده است.

لازم به ذکر است، اردوی تیم ملی رشته های شنا و تنیس روی میز به منظور آمادگی ملی پوشان جهت حضور موفق در مسابقات جهانی برگزار می شود.