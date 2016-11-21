همایش مبارزه با قاچاق و مصرف مشروبات الکلی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عطاپور در نشست خبری همایش مبارزه با قاچاق و مصرف مشروبات الکلی با اشاره به آسیب پذیر بودن استان‌های مرزی در امر قاچاق مشروبات الکلی گفت: استان‌های مرزی به ویژه آذربایجان غربی به عنوان مسیر دسترسی قاچاق هستند و همچون قاچاق مواد مخدر دچار آسیب می‌شوند که مهم‌ترین آن سرریز و رسوب مواد و محموله‌های قاچاق مشروبات الکلی به استان و به ویژه مراکز استان است.

وی ادامه داد: با توجه به این که از نظر شرعی الکل حرام است و این امر مسئولیت ما را در این حوزه افزایش می‌دهد که در این راستا برای آگاه سازی مردم و مشارکت گروه‌های مرجع جامعه از ظرفیت روحانیون و مراکز دانشگاهی استفاده می‌کنیم.

مهدی کاتب مدیرعامل دارالحافظین آذربایجان غربی:همایش مبارزه با کالاهای قاچاق و مشروبات الکلی سه شنبه در شهرستان مهاباد برگزار خواهد شد.

وی افزود: بررسی آثار سوء مصرف از نگاه علمی، اقدام در جهت کاهش مصرف، بهره گیری از گروه های مرجع برای بیان احکام فقهی خریدوفروش مشروبات الکلی، بیانات مضرات مصرف مشروبات الکلی از دید پزشکی و روانشانسی از جمله اهداف این همایش خواهد بود.

مدیرعامل موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی تصریح کرد: در این همایش حجت الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در استان، رادفر معاون سیاسی امنیتی استاندار و مسئولین استانی حضور خواهند داشت.

کاتب با بیان اینکه از برنامه های دیگر جنبی این همایش برگزاری نمایشگاه پوستر مصرف مشروبات الکلی و امحاء خواهد بود افزود: اپلیکیشن اندرویدی "مشروبات الکلی و مضرات آن" نیز در این همایش رونمایی خواهد شد.

این همایش روز سه شنبه ۲ آذر ساعت ۹.۳۰ در تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار خواهد شد.