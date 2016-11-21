مسابقه «بداهه نویسی اربعین» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه بداهه نویسی اربعین با حضور ۳۰ هنرمند خوشنویس از استان های قزوین و زنجان با موضوع اربعین حسینی شامل: نگارش خطبه ها و احادیث ائمه (ع) و کلام بزرگان دینی درباره امام حسین(ع)، روز دوشنبه زیر نظر استاد میر حیدر موسوی برگزار شد.

استاد میرحیدر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این برنامه را فرهنگ سازی با تمسک به کلام نورانی معصومین دانست و گفت: تداوم منظم سنت حسنه اجرای خوشنویسی روز اربعین در سال های اخیر، مرهون حضور، استقبال و نیت های پاک این هنرمندان بوده و فضای بسیار خوبی ایجاد کرده است.

این استاد خوشنویس افزود: نفس حضور در برنامه هایی که معطر به نام ائمه هدی است، بزرگ ترین پاداش برایمان محسوب می شود و اگر عمری باقی باشد در سالهای آینده نیز تداوم خواهد یافت.

وی یادآور شد: هنرمندان در این برنامه تلاش می کنند، هر آنچه در طول سال فرا گرفته و آموخته اند به بهترین نحو اجرا کنند، در پایان آثار مورد ارزیابی قرار گرفته و به منتخبین هدایایی به رسم یادبود اهدا می شود.