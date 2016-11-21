زنده گیری ۶۸۵ قلاده سگ بلاصاحب در کرمان

اسمعیل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ۱۶ اسفندماه سال ۹۴ پناهگاه سگ‌های بلاصاحب در شهر کرمان افتتاح شد، اظهار کرد: اولین زنده گیری سگ‌های بلاصاحب در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و تا پایان سال، ۴۵ قلاده سگ زنده گیری و به پناهگاه منتقل شد.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال جمعا ۷۳۰ قلاده سگ بلاصاحب زنده گیری شد، گفت: از این تعداد ۳۱۰ قلاده عقیم شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان با اشاره به مراحل زنده گیری سگ‌های بلاصاحب، تصریح کرد: اولین مرحله زنده گیری با درخواست شهروندان آغاز می‌شود که به سه طریق تماس با سامانه ۱۳۷، تماس با سازمان مدیریت پسماند با شماره تلفن ۳۳۱۱۹۹۴۵ یا درخواست کتبی انجام می‌شود.

جهانشاهی شناسایی منطقه و تله‌گذاری توسط اکیپ زنده‌گیری را دومین مرحله عنوان و تصریح کرد: در سومین مرحله سگ زنده گیری و به پناهگاه منتقل می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت انتقال سگ‌های تازه وارد به قرنطینه جهت غربالگری گفت: سگ‌ها برای جداسازی سگ‌های سالم از بیمار معاینه شده و سگ‌های سالم واکسیناسیون، عقیم سازی، پلاک گذاری و شناسنامه دار می شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان تصریح کرد: در مرحله آخر سگ‌ها رهاسازی و یا به متقاضیان واگذار می‌شوند.

جهانشاهی با اشاره به اینکه پروژه ساخت پناهگاه سگ‌های بلاصاحب در حال اتمام است، اظهار کرد: انتقال قرنطینه به خارج از پناهگاه، ساخت آشپزخانه ثابت، تعمیرات پناهگاه و ضدعفونی و سم پاشی پناهگاه در دست اقدام است.

وی با تاکید بر اینکه کار زنده گیری و عقیم سازی سگ‌های بلاصاحب به هیچ عنوان تعطیل نشده است، گفت: متقاضیان برای دریافت سگ‌های شناسنامه دار باید ضمن تسلیم درخواست کتبی به سازمان مدیریت پسماند مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان با بیان اینکه از متقاضیان برای نگهداری مناسب حیوان، عدم رها سازی و انجام دوره‌ای معاینات ویژه سگ‌ها تعهد اخذ می‌شود، تصریح کرد: در قبال تحویل سگ هیچ مبلغی گرفته نمی‌شود، اما اگر خود افراد بخواهند می‌توانند مبلغی را تحت عنوان کمک به پناهگاه پرداخت کنند.