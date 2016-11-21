نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش پزشکی/ادغام آموزش پزشکی هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، باقر لاریجانی صبح امروز در نشست خبری در وزارت بهداشت گفت: راهبردهای کلی برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش پزشکی تدوین شده که این راهکارها به زودی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این راهکارها، بستر خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در دوره های آموزشی و فرایندهای آموزشی طراحی شده است و در مناطقی که نیاز به کمک بخش خصوصی وجود دارد، این مشارکت می تواند صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با هدف ساماندهی امتحانات این وزارتخانه، برنامه داریم امتحانات تخصصی و عمومی را به صورت الکترونیکی دنبال کنیم.

لاریجانی افزود: در حال حاضر امتحان جامع علوم پایه به صورت الکترونیکی انجام می شود و امیدواریم از سال آینده امتحانات دانشنامه تخصصی را نیز به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین بسیاری از انتخابات انجمن های علمی علوم پزشکی نیز به صورت الکترونیکی دنبال می شود و امیدواریم در سال آینده تمام این انتخابات به صورت مجازی و الکترونیکی انجام شود.

وزارت بهداشت گزارش پایان نامه ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می کند

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجله ساینس طی دو ماه گذشته مقاله ای منتشر کرده و برخی از پایان نامه های کشور را مورد سئوال قرار داده است، گفت: در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارشی در خصوص تدوین پایان نامه ها از سوی وزارت بهداشت تهیه می شود و به این شورا ارائه خواهد شد.

لاریجانی اضافه کرد: وزارت بهداشت برنامه دارد گزارش منظمی را در خصوص تدوین پایان نامه تهیه کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند و همچنین پیشنهاداتی نیز برای این موضوع به اعضای شورا ارائه خواهد شد.

تدبیر وزارت بهداشت برای برخی مقالات نامعتبر

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت برای مقالات نامعتبر تدابیر مختلفی اندیشیده است، گفت: مجله BMC تعدادی از مقالات کشور را دارای تخلف علمی عنوان کرده و آنها را از این مجله حذف کرده است که وزارت بهداشت در حال تدوین برنامه ای برای جلوگیری از این نوع تخلفات است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این مجله ۵۰۰ مقاله را مورد بررسی قرار داده است و طبق بررسی های انجام شده ۵۸ مقاله از ایران دارای تخلفاتی بوده است اما ارائه این آمار به معنای زیرسئوال بردن علم در ایران نیست.

لاریجانی با بیان اینکه اقداماتی در آموزش عالی و آموزش پزشکی دنبال می شود تا شاهد تخلفات اینچنینی نباشیم، افزود: هیچ محقق برجسته ای در لیست این تخلفات علمی وجود نداشته است.

وی اظهارکرد: این تخلفات توسط ۳ یا ۴ نفر صورت گرفته، به طور مثال یک نفر ۱۵ مقاله و نفر دیگر ۱۲ مقاله را منتشر کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد: با توجه به اینکه باید دقت شود تا هیچ تخلفی صورت نگیرد. با توجه به اینکه ایران سالانه ۳۰ هزار مقاله تولید می کند که وجود چنین آماری درصد بالایی نیست.

لاریجانی بیان کرد: وزارت بهداشت با افرادی که در لیست مقالات دارای تخلف بوده اند برخورد می کند که برخورد با افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسیرهای متفاوتی دارد.

تدابیری برای عدم نیاز به تدوین مقاله در برخی رده ها

وی افزود: برای کاهش تخلفات در مقالات علمی باید برخوردهای سیستمی نیز صورت گیرد. همچنین باید برنامه ای اندیشیده شود تا در برخی رده های مختلف نیازمند تدوین مقاله نباشیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: به طور مثال در آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی اگر عضو هیات علمی سرآمد در آموزش باشد، با تائید هیات ممیزه می تواند ارتقاء یابد و این فرد نیاز به تدوین مقاله ندارد.

لاریجانی بیان کرد: همچنین طبق این آئین نامه اگر یک عضو هیات علمی خدمت بزرگ علمی ارائه کند، نیاز به تدوین مقاله ندارد و این فرد ارتقاء علمی خواهد داشت.

ادغام آموزش پزشکی وزارت بهداشت و علوم هزینه سنگینی برای کشور دارد

وی در خصوص رشته های مشترک دو وزارتخانه علوم و بهداشت گفت: جلسات مکرری برای این موضوع برگزار شده و محمدعلی نجفی مشاور علمی رئیس جمهور این موضوع را دنبال می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد: برای رشته های مشترک میان وزارتخانه علوم و بهداشت باید چارچوبی ایجاد شود تا بتوان از بستر و ظرفیت دو وزارتخانه برای رشته های میان رشته ای استفاده شود.

لاریجانی افزود: آیین نامه مورد تائید دو وزارتخانه علوم و بهداشت در این زمینه تدوین شده و به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده اما این موضوع به معنای ادغام آموزش این دو وزارتخانه نیست زیرا که این ادغام هزینه بسیار سنگینی برای کشور دارد.

وی اظهارداشت: نباید وقت خودمان را به ساختار مشغول کنیم. ساختار آموزش پزشکی با وزارت بهداشت عجین شده است که جدا کردن این دو ساختار هزینه سنگینی را در بر خواهد داشت و با سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت متفاوت است.

طراحی چارچوب همکاری دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حوزه پزشکی با دانشگاه آزاد مراودات زیادی داریم و در ماه گذشته چارچوبی برای همکاری وزارت بهداشت و این دانشگاه در قالب آمایش آموزش پزشکی تدوین شده است.

لاریجانی گفت: طبق توافقی که میان وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد صورت گرفته، قرار است دانشگاه آزاد طبق آمایش آموزش پزشکی کشور، فعالیت های خود را دنبال کند.

وی افزود: اعتبارسنجی دانشگاه آزاد هماهنگ با وزارت بهداشت است و بر اساس شاخص هایی است که به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

کاهش طول دوره پزشکی عمومی

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس تصمیماتی که در شورای آموزش پزشکی گرفته شده است، قرار است طول دوره پزشکی عمومی به ۶.۵ سال کاهش یابد.

لاریجانی گفت: بر این اساس برخی از دروس این دوره ها به صورت مجازی ارائه می شود.

وی عنوان کرد: ارزش مدرک دوره های پزشکی عمومی هیچ تغییری نمی کند و مطابق قبل است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: امیدواریم موضوع کاهش طول دوره پزشکی عمومی به زودی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرایی شود.

گنجاندن دو واحد درسی آشنایی با طب سنتی برای گروه های پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کار وسیعی صورت گرفته و به زودی قرار است گروه های پزشکی با موضوع طب سنتی آشنا شوند. طبق تجربیات دیگر کشورها و فعالیت های صورت گرفته در ایران روشی طراحی کردیم که دو واحد درسی در گروه های پزشکی برای آشنایی با چارچوب طب سنتی ایجاد شود.

وی عنوان کرد: طی دو ماه آینده این چارچوب به دانشگاه های علوم پزشکی ارائه خواهد شد.

لاریجانی در خصوص شاخص های آموزش نیروی انسانی در حوزه پزشکی نیز گفت: چند گروه فنی در خصوص آموزش پزشکی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند و طی دو ماه آینده اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت رشته ها و راهکارهای مربوط به پذیرش نیروی انسانی در رشته های دانشگاهی ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق توافقی که با سازمان سنجش صورت می گیرد هر ساله یک تا دو درصد بیشتر از ظرفیت اعلام شده در دانشگاه های علوم پزشکی از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند که این موضوع به دلیل نزدیکی نمرات داوطلبان است اما در برخی موارد این میزان افزایش می یابد که در سال گذشته وزارت بهداشت ایستادگی زیادی در این زمینه انجام داد و همچنان باید این ایستادگی دنبال شود.

ارائه گزارش آمایش آموزش پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ارائه گزارش آمایش آموزش پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این گزارش در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و مورد تاکید تمامی اعضای این شورا بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه تغییراتی در پذیرش دانشگاه های خارجی در وزارت بهداشت ایجاد شده است، گفت: این تغییرات بر اساس آمایش آموزش پزشکی بوده است و این وزارتخانه مدارک دانشگاه های تا رتبه ۷۰۰ در موسسه بین المللی QS تا رتبه ۸۰۰ در موسسه بین المللی Times و تا رتبه ۵۰۰ در موسسه بین المللی شانگهای را قبول دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه داریم ارزیابی های دانشگاه های خارجی را به صورت سالانه در وزارت بهداشت انجام دهیم.

تغییر نحوه ارزشیابی فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپایی

لاریجانی با بیان اینکه تغییراتی در نحوه ارزشیابی متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه های اروپایی نیز ایجاد شده است، گفت: در ارزشیابی این افراد نحوه اشتغال، نحوه کارکرد و داشتن بوردهای تخصصی موثر است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در این ارزشیابی فارغ التحصیلان ایرانی از دانشگاه های اروپایی به سه دسته فارغ التحصیل از دانشگاه های رده کشور آلمان، فارغ التحصیل از دانشگاه های رده کشور ایتالیا و فارغ التحصیل از دانشگاه های رده اروپای شرقی تقسیم بندی شده اند.

اعطای ۲۰۰ بورس تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان

وی با بیان اینکه فضای دانشگاه های علوم پزشکی در حال آماده سازی برای توسعه آموزش پزشکی و اخلاق پزشکی قرار دارد گفت: قرار است ۲۰۰ بورس تحصیلی داخل به دانشجویان استعدادهای درخشان در حوزه اخلاق پزشکی ارائه شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در سال جاری این موضوع دنبال می شود تا در آینده بتوانیم اساتیدی در خصوص اخلاق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تربیت کنیم.

لاریجانی تاکید کرد: همه کمیسیون های موارد خاص در حوزه پزشکی را یکسان کردیم و دستورالعملی را در این زمینه طراحی کردیم.