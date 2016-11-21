لبیک یاحسین(ع) بدون برائت از دشمنان امکانپذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن کازرونی عضو مجلس خبرگان رهبری در اولین شب مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، اظهار کرد: امام(ع) می‌فرمایند من از کسی که پیام و ندای امام حسین(ع) را بشنود ولی لبیک نگوید و اجابت نکند برائت می‌جویم.

وی با تاکید بر اینکه معنا و مفهوم پیام و سخن امام حسین(ره) در زیارت اربعین آمده است، گفت: یکی از پیام های ابی عبدالله(ع) در روز عاشورا توجه به حلال و حرام خدا بود؛ کسی نمی‌تواند لبیک یا حسین(ع) بگوید اما درعین حال خائن به حلال و حرام خدا باشد. فردی که به امام(ع) لبیک می‌گوید باید مرز فقهی حلال و حرام را رعایت کند.

کازرونی تصریح کرد: کسی که در ایام اربعین با پای پیاده به زیارت امام حسین(ع) می‌رود دیگر نباید در کسب و کار و امور روزمره خود به حلال و حرام بی توجه باشد. هیچکسی نمی‌تواند در زندگی خود از فقه و فقاهت فاصله بگیرد چراکه در غیر اینصورت از حلال و حرام خدا فاصله گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: شیعه نمی‌تواند بگوید من فقها را قبول ندارم زیرا این فقها هستند که مرز حلال و حرام را مشخص می‌کنند؛ همه شیعیان باید یا مقلد باشند و یا اینکه خودشان به درجه‌ای برسند که بتوانند اجتهاد کنند. بنابراین یک فرد غیر مجتهد نمی‌تواند مرز میان حلال و حرام را تعیین کند.

رئیس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) اقامه و برپا داشتن نماز و دادن زکات را از جمله موارد اجابت به پیام امام حسین(ع) دانست و تاکید کرد: پیامبر(ص) در ارتباط با دادن زکات فرمود کافر سخاوتمند از مومن بخیل به خدا نزدیکتر است. یکی از دلایل اوج‌گیری آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما، تضعیف روحیه سخاوتمندی است.

وی افزود: اگر جامعه اول انقلاب را با جامعه امروز مقایسه کنید می‌بینید که امروز روحیه سخاوت اصلا منتفی شده است. سخاوت یک کیمیاست و جوهره عجیبی در مفهوم سخاوت وجود دارد که ممکن است کافر را از مومن به خدا نزدیکتر کند. پیامبر(ص) فرمود ریشه سخاوت در بهشت و ریشه بخل در جهنم است.

کازرونی امر به معروف و نهی از منکر را یکی دیگر از پیام های امام حسین(ع) در روز عاشورا عنوان کرد و گفت: چه معروفی از این بالاتر که انسان در جامعه از ضعفا و فقرا دستگیری کرده و روحیه سخاوتمندی را در جامعه تقویت کند؟ چه معروفی از این بالاتر که وقتی فردی در مسند قضاوت می‌نشیند به کسانی که رشوه نمی‌دهند و اهل پارتی بازی و رانت بازی نیستند کمک کند؟ اینها همه معروف است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هرکسی در محدوده کاری خود معروف را پایدار و منکر را دور کرد، به ندای ابی عبدالله(ع) لبیک گفته است.

رئیس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان حکمت آمیز و موعظه حسنه را از دیگر موارد اجابت پیام امام حسین(ع) دانست و گفت: خدا به موتلفه اسلامی خیر دهد که موسسه فرهنگی و مدرسه تاسیس کرده است تا فرزندان این جامعه را با علم، منطق، دین و قرآن آشنا و تربیت کند؛ این لبیک به امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه معروف و دعوت به سمت خداوند دایره وسیعی دارد، اظهار کرد: همین شرکت در مراسم روضه، اقامه عزای امام حسین(ع) و هزینه کردن در این راه، معروف بحساب می‌آید. البته باز هم معروف خدا محصور به این موارد نیست

کازرونی تصریح کرد: اگر کسی یک مقاله بنویسد و سیل جوانان را به سمت امام حسین(ع) بکشاند درواقع به ندای امام(ع) لبیک گفته است. شما اگر یک موسسه و مدرسه تاسیس کنید و خروجی آن را جوانان و نوجوانان متدین قرار بدهید، به ندای ابی عبدالله(ع) لبیک گفته اید.

عضو مجلس خبرگان رهبری برائت از دشمنان امام حسین(ع) را یکی دیگر از موارد لبیک به ندای امام عنوان کرد وگفت: ما نمی‌توانیم با دشمن حسین بن علی(ع) کنار بیاییم. اصلا برائت جزو دین ما محسوب می‌شود. نمی‌توان هم به امام حسین(ع) لبیک گفت و هم به عمر بن سعد و یزید.

رئیس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه امام حسین(ع) باب الله عرفا و اولیاء است، گفت: برخی می‌گویند فلان عارف و یا فلان عالِم، عارف بلاواسطه شده است؛ این جملات بی معنی است. ما در مکتب تشیع اصلا عارف بلاواسطه نداریم. شاید اهل تسنن چنین مطالبی بگویند ولی در شیعه عارف بلاواسطه نداریم.

وی افزود: همه باید بدانیم هیچ راهی جز راه امام حسین(ه) برای رسیدن به خدا وجود ندارد. در میان همه ادیان الهی و حتی در گستره جهان اسلام هیچ مکتبی همانند مکتب عاشورا نتوانسته چنین مغناطیسی را در دنیا بوجود بیاورد. اینکه امروز تکفیری‌ها آبروی اسلام را می‌برند به این علت است که به مکتب امام حسین(ع) اعتقاد ندارند.