زمینه های فرهنگی و اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر، دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد ظهر دوشنبه با حضور کارمندان دولت در آمفی تئاتر سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

ناطق معین الدین با تاکید بر اهمیت زمینه سازی های فرهنگی و اجتماعی در امر مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این دوره آموزشی به منظور ارتقاء سلامت شاغلین بخش های دولتی و خصوصی و همچنین صیانت از کارمندان دولت در برابر اعتیاد و ارتقاء سطح سلامت فردی برگزار شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان فرهنگ سازی برای نجات معتادان را امری لازم و ضروری دانست و افزود: باید از دیدگاه های استادان صاحب نظر، ظرفیت ها و امکانات پزشکان و روان شناسان در این حوزه استفاده کرد.

وی تصریح کرد: هر اندازه که جامعه از لحاظ مسایل اجتماعی و فرهنگی در حالت متعادل و مناسب باشد، میزان گرفتار شدن خانواده ها در دام اعتیاد بسیار کاهش خواهد یافت.

معین الدین با اشاره به اینکه آموزش پیشگیری از اعتیاد از مهمترین سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر است، گفت: در این راستا اطلاع ‌رسانی و آگاه سازی افراد جامعه نسبت به خطرات و مضرات موادهای سنتی و صنعتی مهمترین و مؤثرترین راه‌ پیشگیری است.

قربانی از معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین مدرس این دوره آموزشی فراگیران را با انواع مواد مخدر، باورهای غلط در حوزه اعتیاد، فرزندپروری آشنا کرد.