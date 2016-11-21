برف و باران کرمان را فرا می گیرد/احتمال آبگرفتگی معابر

حمید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارش زا به استان کرمان اظهار کرد: این سامانه فردا عصر وارد استان می شود.

وی ادامه داد: بارش ها در مناطق سردسیر و کوهستانی شمالی و غربی استان به صورت برف خواهد بود.

حبیبی با اشاره به اینکه این سامانه اواخر هفته از استان کرمان خارج می شود، افزود: همچنین روند کاهشی دما طی روزهای اخیر را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص آبگرفتگی معابر هشدار داد و تاکید کرد: با توجه به برودت هوا توصیه می شود کشاورزان اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات را انجام دهند.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان پدیده غالب طی روزهای اخیر در شرق استان را وزش باد دانست و گفت: در جنوب استان کرمان روند کاهشی دما را خواهیم داشت ضمن اینکه احتمال بارش در این مناطق کمتر است.

وی عنوان کرد: تاکنون لاله زار با دمای هشت درجه و کهنوج با دمای ۲۷ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان کرمان طی امروز هستند.