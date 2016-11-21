جاده ها و گیت خروجی مرز چذابه کاملا آزاد و ترافیکی ندارد

ابوذر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از روزهای گذشته تعداد خروج زائرین از عراق نسبت به ورودشان در حال افزایش است، اظهار کرد: در روز گذشته در حدود ۳۵ هزار نفر از زائرین از مرز چذابه وارد ایران شدند و امروز نیز هر لحظه در حال افزایش است و پیش بینی می شود تا مرز ۴۰ هزار نفر خروجی از خاک عراق داشته باشیم.

وی به وضعیت جوی در چذابه اشاره و عنوان کرد: هوا تقریبا همانند جاهای دیگر کشور، سردتر شده است و افرادی که مخصوصا از بعد از ظهر به بعد می خواهند وارد چذابه شوند حتما لباس گرم به همراه خود داشته باشند تا سردی هوا آنها را اذیت نکند.

مسئول مرز چزابه، جاده های خروجی از مرز را آزاد و به دور از ترافیک خواند و اظهار کرد: در حال حاضر جاده های خروجی و گیت خروجی مرز چذابه کاملا آزاد است و هیچ گونه ترافیکی ندارد. با گیت هایی که پیش بینی شده زائران به راحتی می توانند خارج شوند و این زمان کمتر از نیم ساعت معطلی دارد.

وی با اشاره به تسهیلاتی که برای بازگشت زائران در مرز چذابه فراهم شده، عنوان کرد: در پایانه، اتوبوس هایی قرار دارد که برای جاهای مختلف است و یک سری اتوبوس نیز مهیا شده تا زائران را به پارکینگ یا به شهر بستان هدایت کنند که در آنجا نیز اتوبوس هایی پیش بینی شده تا زائران بتوانند به راحتی بازگرداند.