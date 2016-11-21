به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: «در آستانۀ اربعین حسینی، خبر درگذشت حاج حسن شایان‌فر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار متعهد و انقلابی، همۀ اهل فرهنگ، به‌ویژه اهالی قلم و نشر را متأثر کرد. او از پیشکسوتان عرصۀ نشر بود و با تولید کتاب‌های روشنگر و بصیرت‌افزا و عمیق و همچنین تربیت شاگردان متعدد، خدمات شایانی را به نظام اسلامی و مردم انقلابی کرد.

آثار بسیاری که چه به‌قلم ایشان و چه تحت مدیریت و نظارت ایشان در دفتر پژوهش‌های کیهان تولید شد، آشکارکنندۀ ماهیت جریان‌های انحرافی و معارض انقلاب و همچنین، روشنگر راه جوانان انقلابی بود.

در کنار سابقۀ حرفه‌ای ایشان که سراسر آموزنده و انگیزاننده است، زندگی شخصی و ویژگی‌های رفتاری ایشان نیز بسیار درس‌آموز و الهام‌بخش بود. مجمع ناشران انقلاب اسلامی، درگذشت این نویسندۀ انقلابی، حرفه‌ای و بااخلاق را به همۀ اهالی فرهنگ تسلیت می‌گوید و از خداوند منّان برای بازماندگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می‌کند.»