۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

پیام تسلیت مجمع ناشران انقلاب اسلامی به‌مناسبت درگذشت حسن شایانفر

مجمع ناشران انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت درگذشت حسن شایانفر، فقدان وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: «در آستانۀ اربعین حسینی، خبر درگذشت حاج حسن شایان‌فر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار متعهد و انقلابی، همۀ اهل فرهنگ، به‌ویژه اهالی قلم و نشر را متأثر کرد. او از پیشکسوتان عرصۀ نشر بود و با تولید کتاب‌های روشنگر و بصیرت‌افزا و عمیق و همچنین تربیت شاگردان متعدد، خدمات شایانی را به نظام اسلامی و مردم انقلابی کرد.

آثار بسیاری که چه به‌قلم ایشان و چه تحت مدیریت و نظارت ایشان در دفتر پژوهش‌های کیهان تولید شد، آشکارکنندۀ ماهیت جریان‌های انحرافی و معارض انقلاب و همچنین، روشنگر راه جوانان انقلابی بود.

در کنار سابقۀ حرفه‌ای ایشان که سراسر آموزنده و انگیزاننده است، زندگی شخصی و ویژگی‌های رفتاری ایشان نیز بسیار درس‌آموز و الهام‌بخش بود. مجمع ناشران انقلاب اسلامی، درگذشت این نویسندۀ انقلابی، حرفه‌ای و بااخلاق را به همۀ اهالی فرهنگ تسلیت می‌گوید و از خداوند منّان برای بازماندگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می‌کند.»

