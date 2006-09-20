آموزش مخفيانه سربازان كرد شمال عراق توسط نظاميان اسرائيلي

به گزارش خبرگزاري مهر، در گزارش بي بي سي، كه همراه با نواري ويدئويي از پادگان هاي آموزشي پخش شد، براين مسئله تاكيد شد كه نظاميان اسرائيلي سال 2005 شمال عراق يعني منطقه كردستان را ترك كردند.

درادامه اين گزارش آمده است : اسرائيل ازطريق شركت هاي امنيتي، اين نظاميان و همچنين تجهيزات و وسائل ارتباطي وامنيتي به ارزش 150 ميليون دلار را به شمال عراق(كردها) تقديم كرد.

اين آموزش ها شامل تامين امنيت فرودگاه ، استفاده از مسلسل و تيراندازي ازپشت درها و مراكز ايست و بازرسي و هچنين چگونگي شناسايي تروريست ها در مكانهاي پرازدحام بود.

يكي ازسربازاني كه در اين آموزش ها شركت داشت و خواست نامش فاش نشود، به بي بي سي گفت: "اين امر بسياردشوار بود و سختي ها روز به روز بيشترمي شد، بعد از اينكه مي فهميدي كه تو كجا وچه كسي هستي و هميشه هم اين احتمال وجود داشت كه وضعيتت فاش شود".

با وجود افشاي اين خبر، مقامهاي كرد و رژيم صهيونيستي اين مسئله را تكذيب كرده اند.

اين درحالي است كه روزنامه "يديعوت آحارونت" چاپ تل آويو نيز موضوع اين آموزش ها را دردسامبر سال 2005 فاش كرد ، اما مسئولان كرد عراق آن را تكذيب كردند.

"يديعوت آحارونت" دراين گزارش خود همچنين نوشت كه نظاميان سابق اسرائيلي كه همگي از يگان هاي برگزيده هستند، در پايگاهي مخفي درصحرا، نحوه استفاده از اسلحه و همچنين تكنيك هاي دفاعي و مبارزه با تروريست ها را به كردها آموزش مي دادند.

درادامه گزارش مذكورتاكيد شد: شركتهاي اسرائيلي ميزان زيادي از تجهيزات نظامي را درضمن اين برنامه به كردها تحويل دادند.