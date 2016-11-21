به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شیرین فریور دبیر اجرایی دومین سمپوریوم ژنتیک و سلول های بنیادی بیان کرد: به طور کلی ویرایش ژنی یا genome editing به روش هایی اطلاق می شود که توسط آنها قطعاتی از DNA حذف و اضافه می شود و طی این پروسه ژن های معیوب به وسیله نوکلئازهای طراحی شده که اصطلاحا قیچی های مولکولی خوانده می شوند حذف، کاهش و تغییر بیان می شوند.

وی بیان کرد: این سمپوزیوم با محوریت اصلی genome editing یا ویرایش ژنومی است، که در سه پنل اصلی دو روزه برگزار خواهد شد؛ روز نخست همایش اصلی و در روز دوم کارگاه بر اساس محورهای اصلی سمپوزیوم را داریم.

دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی گفت: پنل اول این سمپوزیوم با عنوان New Era in Gene Editing Methods به بررسی متدهای جدید در زمینه ویرایش ژنی با تاکید بر روش نوین CRISPR/Cas۹ می پردازد و پنل دوم در خصوص مبحث مهم مسائل قانونی و نکات اخلاقی در راستای ژن درمانی و سلول درمانی است.

فریور با اشاره به برگزاری پنل سوم این رویداد دو روزه بیان کرد: (New Era in Gene Editing for Stem Cell-based Therapies) به مباحث جدید ویرایش ژنی در زمینه درمان توسط سلول های بنیادی می پردازد و کلیه پنل ها توسط اساتید مطرح و به نام در این زمینه ارائه می شود.

دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی گفت: در روز دوم سمپوزیوم با توجه به اهمیت روش CRISPR کارگاهی جهت استفاده علاقه مندان ارائه خواهد شد که در آن تکنولوژی ویرایش ژنوم با تاکید بر تکنیک جدید CRISPR بررسی خواهد شد.

فریور گفت: معرفی روش های ویرایش ژنوم با تاکید بر تکنولوژی CRISPR/Cas۹ و بررسی مزایا و معایب هر کدام ، همچنین کاربرد تکنولوژی CRISPR/Cas۹ در پزشکی و درمان بیماریهای ویروسی مانند HIV و هپاتیت، درمان سرطان و ژن درمان، سلول درمانی ار محورهای اصلی این سمپوزیوم هستند که می توان به آن اشاره کرد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر معرفی کاربردهای تکنولوژی CRISPR/Cas۹ در بیولوژی مولکولی با تاکید بر روشهای خاموشی ژن، افزایش و کاهش بیان ژنها همچنین معرفی نکات مهم در طراحی وکتورهای کریسپری به منظور ویرایش ژنوم سلولهای یوکاریوتی (جانوری، گیاهی و مخمر) و معرفی استراتژی های ex vivo و in vivo در درمان بیماریهای انسانی و جانوری با استفاده از تکنولوژی CRISPR/Cas۹از دیگر محورهاست که می توان نام برد.

فریور پرداختن به چالش های موجود در بحث های اخلاق زیستی و مالکیت فکری تکنولوژی CRISPR/Cas۹ را رویکرد دیگر این سمپوزیوم معرفی کرد و گفت: از آنجایی که موفقیت کار با این سیستم کاملا به طراحی و برنامه ریزی دقیق اولیه بستگی دارد محور اصلی کارگاه را به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی در ویرایش ژنوم با تکنولوژی CRISPR/Cas۹، نحوه کار با نرم افزار ها ی مرتبط، آنالیز نتایج بدست آمده، اختصاص داده ایم.