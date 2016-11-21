آخرین مهلت ثبت نام بازی سازان در نمایشگاه الکامپ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، حسن کریمی قدوسی با اشاره به همکاری میان بنیاد ملی بازیهای رایانهای و سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان برگزار کننده الکامپ از برپایی بخش «الکامگیمز» برای نخستین بار در نمایشگاه الکامپ امسال خبر داد.
وی اظهار داشت: فعالان صنعت بازیسازی برای حضور در بخش «الکامگیمز» تا ۷۰ درصد تخفیف میگیرند.
کریمی قدوسی با تاکید بر حمایت بنیاد ملی بازی های رایانهای برای حضور شرکتهای بازیسازی در الکامپ گفت: شرکتهایی که زیر ۳ سال سابقه تاسیس دارند تا ۷۰ درصد هزینههای مکان و فضای آنها را بنیاد ملی بازیهای رایانه ای تقبل میکند و در مورد شرکت های بالای سه سال، ۵۰ درصد هزینههای مکان آنها را این بنیاد میپردازد.
وی با بیان اینکه امسال ۳۰۰ متر فضا برای موضوع «الکامگیمز» در نظر گرفته شده، گفت: بر این مبنا باید براساس تعداد افرادی که ثبت نام میکنند و همین طور بخشهای مربوط، برنامهریزی کرد. به بازیسازان اطلاعرسانی شده و آنها تا پایان وقت امروز (اول آذرماه) فرصت دارند تا از طریق سایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای حضور در این رویداد ثبت نام کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای همچنین از برگزاری نمایشگاه گیم تهران (TGC) در ۹ و ۱۰ اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: در این نمایشگاه نیز بستر مذاکره میان شرکتها و بازیسازان ایرانی با ناشران و بازیسازان سطح اول جهان فراهم میآید.
وی تاکید کرد: اما الکامگیمز به عنوان یک برند جدید در مهمترین نمایشگاه حوزه IT ایران، میتواند توانمندیهای صنعت بازیسازی ایران را به خوبی معرفی کند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای خاطرنشان کرد: به همین دلیل بنیاد از تمامی شرکتهای بازیساز فعال برای مشارکت در هر دو این رویدادها که در نهایت منتج به رشد بازی سازی در ایران می شود، دعوت میکند.
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