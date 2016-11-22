کمالوند: میزبان خوبی برای ذوب آهن در جام حذفی هستیم

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم گسترش فولاد تبریز، بازی با استقلال در لیگ و ذوب آهن در جام حذفی توضیحاتی داد. مشروح این گفتگو در زیر می آید:

*خبرگزاری مهر: آقای کمالوند از جام حذفی و بازی برگزار نشده با تیم ماهشهری صحبت کنید.

- فراز کمالوند: این بازی در واقع یک جورهایی برگزار شد. فقط تیم میزبان خودش در زمین حاضر نشد. از نظر قوانین فوتبالی انگار که این تیم ترک زمین کرده باشد.

* اصلا چطور شد که شما به امیدیه رفتید و تیم شهرداری ماهشهر در زمین خودش به میدان رفت؟

- از روز اولی که مسابقات جام حذفی قرعه کشی شد اعلام شد اگر تیم هایی شرایط میزبانی نداشته باشند، بازی خانگی آنها در مرکز استان شان برگزار می شود. برای همین ما بلیط مستقیم اهواز را گرفته بودیم. اما بعدا فدراسیون به ما گفت که امیدیه هم شرایط برگزاری این بازی را دارد و این شهر به ماهشهر نزدیک است. برای این که مردم امیدیه هم یک بازی ببینند و تماشاگران ماهشهری هم راحت تر به ورزشاگاه بیایند این بازی در امیدیه برگزار شود. ما که تابع فدراسیون بودیم اما انگار تیم مقابل خیلی به فدراسیون و بخشنامه ها و قوانینش اعتقاد نداشت.

* شما می دانستید که تیم حریف به میدان نمی آید؟

- تا زمانی که به ورزشگاه رفتیم نمی دانستیم. آنجا فهمیدیم. اما خب هم ما و هم تیم داوری به میدان آمدند تا مراسم بازی به صورت کامل برگزار شود.

* فکر می کنید چرا تیم شهرداری ماهشهر دست به این کار زد؟

- تنها این را می توانم بگویم که یک سری اتفاقات فقط خاص فوتبال ایران است و نظیر آن هیچ کجای دنیا دیده نمی شود. این هم از همان دسته اتفاقات بود.

* باشگاه ذوب آهن مدعی بود که چون بازی شما با شهرداری ماهشهر برگزار نشد، در بازی بعدی که حریف شما است حق میزبانی به آنها می رسد.

- البته مسئولان در سازمان لیگ پاسخ این ادعا را دادند. من هم می گویم قطعا تیم گسترش میزبان است. چون تیم ماهشهر از حضور در این بازی با اعلام قبلی و رسمی و کتبی انصراف نداده بود. بلکه این تیم در زمین حاضر نشد. درست مثل این است که ترک زمین کرده باشد. اگر این تیم انصراف می داد و ما اصلا به امیدیه نمی رفتیم یک چیزی. اما ما چهار روز برای این بازی به ظاهر برگزار نشده وقت گذاشتیم و سفر کردیم و وارد میدان شدیم. طبق قوانین هم میزبانی بازی بعدی به ما می رسد و اصلا بهتر است در این خصوص صحبت نکرد. (با خنده ادامه می دهد) ذوب آهنی ها مطمئن باشند که میزبان خوبی برای آنها خواهیم بود.

* در هفته یازدهم لیگ برتر میهمان استقلال تهران هستید.

- بازی کردن با استقلال همیشه و در همه حال سخت است. استقلال همیشه استقلال است و قابل احترام. الان هم که این تیم هم در جام حذفی و هم در لیگ نتایج خوبی گرفته و از روحیه بالایی هم برخوردار است. قطعا بازی راحتی مقابل استقلال در پیش نداریم.

* پیش بینی نتیجه بازی؟

- پیش بینی را بگذارید برای پیشگو ها و از مربیان نخواهید پیش بینی کنند. هدف ما در این بازی قبل از هر چیز ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند است و در کنار آن نیز کسب بهترین نتیجه. هواداران استقلال مطمئن باشند که از تماشای بازی گسترش و استقلال ضرر نخواهند کرد. حتما بازی زیبایی خواهند دید.

* و جایگاه تیم گسترش در جدول که خیلی مناسب نیست؟

- قطعا تیم تا پایان فصل در این جایگاه نخواهد ماند. گسترش زیرساخت های خوبی دارد و اگر تا به اینجای کار هم نتایجی نگرفتیم که در خور شان تیم باشد، تنها از روی بدبیاری بود.