داستان همشهری اصفهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه داستان همشهری در شماره آذر ماه خود با محوریت اصفهان مطالبی را گردآوری کرده است و بر همین اساس روایت‌ها و داستان‌های ایرانی این شماره همه به قلم نویسندگان و هنرمندان اهل اصفهان یا مقیم این استان به نگارش درآمده‌ است.

این ماهنامه در بخش «درباره زندگی» خود روایت‌هایی از رضا ارحام‌صدر، محمد کلباسی، جعفر مدرس‌صادقی، سروش صحت، سلمان باهنر درج شده است.

در بخش «داستان» نیز علی خدایی، رضا مختاری و آرش صادق‌بیگی از جمله نویسندگانی هستند که از اصفهان نوشته‌اند.

مطالب بخش روایت‌های مستند هم از حال و هوای محله‌های اصفهان می‌گویند؛ از دیدنی‌ها و حرفه‌ها و سبک زندگی مردم این دیار. روایت محسن حسام مظاهری از یک‌روز پرسه‌ در میان خوراکی‌های اصفهان و همینطور خاطرات یک عکاس سیار سی‌وسه‌ پل از جمله مطالب خواندنی این بخش هستند.

داستان همشهری همچنین در این شماره خود اثری با عنوان «یادداشت پاره‌های جنگ» اثری از نویسنده‌ بوسنیایی سارا نوویچ به مناسبت بیست‌ویکمین سال خاتمه جنگ بوسنی منتشر کرده است

هفتادودومین شماره‌ی ماهنامه داستان همشهری در ۲۶۲ صفحه با قیمت ۷۰۰۰ تومان، از ابتدای آذر ماه در روزنامه‌فروشی‌ها وکتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.