بازیکنی که هنوز برای برانکو معادله است!

به گزارش خبرنگار مهر، برای دیدار پرسپولیس با پیکان دوباره برانکو معادله ای دارد به نام رامین رضائیان. این بازیکن که در دیدار قبلی پرسپولیس توسط هواداران حمایت شد و در نهایت پس از به میدان آمدن پاس گل خوبی هم داد برای برانکو یک معادله سخت است چرا که فرشاد احمدزاده و حسین ماهینی کاملا در اردوهای پرسپولیس در ابتدای فصل حضور داشته اند و این مربی بدون رضائیان به صدر جدول رسیده و در دفاع هم شرایط بسیار خوبی دارد به همین دلیل دست زدن به ترکیب این تیم کار سختی است.

در دفاع احتمالا برانکو از همان ترکیب سید جلال حسینی، انصاری، ماهینی و ربیع خواه استفاده می کند که تاکنون تنها سه گل دریافت کرده اند و دل شیر می خواهد این ترکیب را به هم زدن به ویژه آنکه در مقابل پیکان بیرانوند نیز در درون دروازه نیست.

جلوتر از دفاع هم فرشاد احمدزاده عالی بازی می کند و دوندگی بسیار زیادی دارد و در این یک ماه اخیر هم جلوی چشم برانکو و با این تیم تمرین کرده و بعید است ایوانکوویچ نتیجه یک ماه تمرین احمدزاده با تاکتیک های خودش را رها کند.

با این استدلال ها احتمال بازی کردن رضائیان از ابتدا کم است مگر اینکه پرسپولیس مصدوم دیگری بدهد و یا جور دیگری برنامه ریزی کند. به هر حال همچنان برانکو نتوانسته برای معادله رضائیان جوابی پیدا کند باید دید در بازی با پیکان این معادله را حل می کند یا اینکه همچنان رامین روی نیمکت خواهد بود؟