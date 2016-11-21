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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

مردم قزوین نگران تهیه میوه شب عید نباشند

مردم قزوین نگران تهیه میوه شب عید نباشند

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برنامه ریزی و نظارت لازم برتهیه و توزیع مناسب میوه شب عید مردم استان انجام شده بنابراین جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد صبح دوشنبه در جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی که با حضور منوچهر حبیبی  معاون امور اقتصادی استانداری قزوین و مدیران استان در استانداری  قزوین برگزار شد اظهار کرد: میوه شب عید  با کیفیت و قیمت مناسب و به مقدار کافی تهیه  و توزیع خواهد شد.

وی بر لزوم تامین اعتبار لازم برای تهیه میوه شب عید مردم  تاکید کرد و افزود: تلاش بر این است که میوه و مواد پروتئینی مورد نیاز مردم در شب عید تامین و با مشکل روبرو نشود.

متقی فرد یاد آور شد: سازمان تعاون روستایی و اتحادیه های تعاونی تولید روستایی آمادگی کامل برای تهیه، ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید را در استان دارند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین هم گفت: کمته استانی و شهرستانی برای تهیه و توزیع میوه شب عید شهروندان تشکیل شده است.

ناطق معین الدین اضافه کرد : پیش بینی کرده ایم شب عید امسال نیز همچون سال گذشته؛ شهروندان در  نحوه تهیه و توزیع میوه شب عید  بامشکلی مواجه نشوند.

وی اظهار داشت: هماهنگی با صنف و اتحادیه های تعاونی انجام شده و در صدد خرید و ذخیره سازی میوه شب عید هستیم.

معین الدین خاطر نشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی اولویت برای تهیه و توزیع میوه شب عید با اتحادیه ها و تعاونی های روستایی استان خواهد بود.

به گفته ی معین الدین؛ زمان توزیع میوه شب عید شهروندان استان  متعاقبل اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3830050

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