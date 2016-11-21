جزییات انهدام باند نیم میلیاردی فروش خودروهای تصادفی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شهروندان با مراجعه به کلانتری ۱۵۴ چیتگر به مأمورین اعلام کرد افرادی تحت عنوان فروش یک دستگاه خودروی سواری به شرط سلامت خودرو، اقدام به کلاهبرداری از وی کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور دادیار شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران، پرونده در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چندی قبل برای خرید یک دستگاه خودروی سواری، ازطریق آگهی روزنامه ی ... با یک شماره تماس درج شده در قسمت نیازمندی ها – بخش فروش خودرو تماس گرفتم. به نظر می رسید فروشنده ی خودرو قیمتی مناسب را برای فروش خودرو اعلام کرده؛ بلافاصله با شماره تماس فروشنده تماس گرفتم؛ فروشنده مدعی بود که خودرو از لحاط بدنه و موتوری فاقد هرگونه مشکل فنی یا سابقه تصادف است و صرفا به دلیل نیاز مالی قصد فروش آنرا دارد؛ نهایتا پس از توافق اولیه بر سر قیمت خودرو، باهم برای بازدید خودرو در منطقه یافت آباد قرار ملاقات گذاشتیم.

مالباخته به کارآگاهان گفت: در محل قرار ملاقات پیش بینی شده در کنار خیابان واقع در منطقه یافت آباد، مردی حدودا ۵۰ ساله با یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محل قرار حاضر شد؛ این شخص مدعی شد که خودروی فروشی کاملا سالم است و آنرا به تازگی از کارخانه خریداری کرده و هیچگونه نقص فنی و یا بدنه ندارد؛ در همین زمان چند غریبه با مداخله در امر فروش خودرو، به فروشنده پیشنهاد دادند تا خودرو را به قیمتی بالاتر از او خریداری کنند و زمانیکه از سوی خریدار به آنها اعلام شد که او با بنده جهت فروش خودرو به توافق رسیده به سراغ من آمده و پیشنهاد دادند که در ازای دریافت مبلغی از سوی آنها، بنده از خرید خودرو منصرف شده تا آنها بتوانند خودرو را خریداری کنند.

مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با توجه به اصرار این افراد برای خرید خودرو و به تصور اینکه در حال از دست دادن فرصت خرید یک دستگاه خودروی سواری صفر آن هم با قیمتی بسیار مناسب هستم، بلافاصله از فروشنده درخواست کردم تا فروش خودرو را قطعی کند و حتی برای اینکار از وی خواستم تا به یک دفتر رسمی در همان نزدیکی رفته تا قرارداد تنظیم فروش خودرو سریعا تنظیم و پول خودرو را نقدا به وی پرداخت شود. به همراه فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی در همان منطقه یافت آباد رفته، اسناد مالکیت خودرو بنام من منتقل و پول خودرو نیز نقدا به فروشنده پرداخت شد.

مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از کلاهبرداری به کارآگاهان گفت: پس از گذشت چند روز از زمان خرید خودرو ، با مراجعه به محل کار یکی از دوستان خود در یک مغازه تعمیرات خودرو، وی در همان برررسی اولیه به بنده اعلام کرد که خودرو کاملا تصادفی بوده و به احتمال بسیار زیاد دارای سابقه واژگونی است؛ با فروشنده تماس گرفتم اما در کمال تعجب ایشان زیر بار نرفت و عنوان داشت که خودرو را پس از رؤیت کامل بنده و برابر اسناد رسمی و دولتی به بنده فروخته و پس از آن نیز دیگر پاسخگوی تماس هایم نشد.

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی شیوه و شگرد کلاهبرداری اطلاع پیدا کردند که متهمین پرونده از مدتی پیش با درج آگهی فروش خودروهای مختلف به ویژه "پراید" ، "ال ۹۰ " و "پژو" درقسمت نیازمندی های روزنامه ... اقدام به فروش خودروهای کاملا تصادفی در پوشش خودروهای صفر کرده اند.

در ادامه و با بررسی پرونده های مشابه، کارآگاهان با شناسایی دهها مالباخته و بررسی اظهارات آنها اطمینان پیدا کردند که تمامی این مالباختگان توسط یک گروه از کلاهبرداران مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

با بهره گیری از اقدامات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی یک گاراژ استیجاری در منطقه "مرتضی گرد" شدند که در آن، یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری بنام های بهروز ۴۸ ساله به همراه برادرش پرویز۴۰ ساله و یکی دیگر از بستگان خود بنام روح الله . ۵۴ ساله – دایی بهروز و پرویز اقدام به نوسازی خودروهای تصادفی و در ادامه فروش آنها تحت عنوان خودروهای صفر از طریق آگهی روزنامه های کثیرالانتشار کرده بود.

در ادامه رسیدگی به پرونده، با اطمینان از حضور متهمان در داخل گاراژ هر سه آنها دستگیر و به پایگاه پلیس آگاهی منتقل شدند. متهمان پس از انتقال به پایگاه پلیس آگاهی صراحتا به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق اعتراف و دیگر عضو گروهشان به نام آرمان ۲۴ ساله را نیز معرفی کردند که آرمان دستگیر و به مشارکت در کلاهبرداری و همدستی با دیگر متهمان اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه حمدالله علیزاده، رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به ارزش مالی پرونده به خبرنگار مهر گفت : با دعوت از دهها مالباخته و شناسایی متهمین از سوی مالباختگان ، ارزش مالی پرونده تا به این مرحله از رسیدگی به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود.

رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام دستور مقام قضایی مبنی بر انتشار بدون پوشش تصاویر متهمین عنوان داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به سوابق متهمان در ارتکاب با جرایم مرتبط با کلاهبرداری و شناسایی دهها مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهمین بویژه شناسایی سایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی مقام قضایی صادر شده است ؛ از شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمین شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حر – انتهای خیابان ۱۲ فروردین مراجعه کنند.