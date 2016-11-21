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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

منابع نظامی کره جنوبی خبر دادند؛

افزایش همکاریهای نظامی کشورهای حوزه پاسیفیک با ارتش آمریکا

افزایش همکاریهای نظامی کشورهای حوزه پاسیفیک با ارتش آمریکا

منابع نظامی کره جنوبی از مذاکرات یک ژنرال ارتش آمریکا با مقامات ارتش این کشور در پایگاهی در نزدیکی سئول و بررسی راه های گسترش همکاری های دو جانبه نظامی در منطقه پاسیفیک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «رابرت براون» فرمانده نظامی آمریکائی با همتای کره جنوبی خود در یک پایگاه نظامی در فاصله ۱۶۳ کیلومتری شهر سئول دیدار و دیدگاه های مشترک در ارتباط با شرایط موجود در شبه جزیره کره را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش همزمان با تحلیل مسائل حاکم در منطقه بین مقامات نظامی دو طرف، موضوع افزایش همکاریهای حوزه پاسیفیک -کنفرانس فرماندگان ارتشهای منطقه پاسیفیک (PACC) و سمینار تنظیم مقررات ارتشهای پاسیفیک(PAMS ) که سال آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3830080

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