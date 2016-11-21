افزایش همکاریهای نظامی کشورهای حوزه پاسیفیک با ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «رابرت براون» فرمانده نظامی آمریکائی با همتای کره جنوبی خود در یک پایگاه نظامی در فاصله ۱۶۳ کیلومتری شهر سئول دیدار و دیدگاه های مشترک در ارتباط با شرایط موجود در شبه جزیره کره را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش همزمان با تحلیل مسائل حاکم در منطقه بین مقامات نظامی دو طرف، موضوع افزایش همکاریهای حوزه پاسیفیک -کنفرانس فرماندگان ارتشهای منطقه پاسیفیک (PACC) و سمینار تنظیم مقررات ارتشهای پاسیفیک(PAMS ) که سال آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.