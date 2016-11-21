۱۰ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سپاه عشایر استان در دست اجرا است

به گزارش خبرنار مهر، جاماسب بهمنیار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا یک میلیاردتومان اعتبار به حوزه عشایر استان اختصاص داده شده بود که از این میزان تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات اشتغالزایی به عشایر استان پرداخت شده است.

وی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی حوزه عشایربخشهای مختلف عنوان کرد و گفت: این پروژه ها در بخشهای پرورش قارچ، باغات انگور، پرورش زعفران، پرورش ماکیان، صنایع تبدیلی، صنایع دستی، دام سنگین و زنبورداری اجرایی می شوند.

بهمنیار با اشاره به برنامه های مختلف سپاه عشایر استان در هفته بسیج تصریح کرد: در این هفته سه طرح از طرحهای اقتصاد مقاومتی سپاه عشایر استان افتتاح می شود.

وی برگزاری همایش پیاده‌روی، برگزاری مسابقات بومی و محلی، برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب و برگزاری نشستهای روشنگری و بصیرتی را از جمله برنامه‌های سپاه عشایر استان در هفته بسیج عنوان کرد.