شناسایی ۵۳۰۰ کارمند مجرد در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه کارمندان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار هستند، یادآور شد: دستمزدی که کارمندان دریافت می کنند با آنچه به عنوان انتظارات در ذهن تصور دارند متفاوت است و به همین دلیل تمایلی به ازدواج ندارند.

نادری فر عنوان کرد: تفاوت در دیدگاه زنان و مردان باید بررسی شود چراکه این موضوع می تواند در ارائه راهکار اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان استان که شغل ثابتی دارند، مجرد هستند که باید به این مسئله مهم رسیدگی و پرداخته شود.

دو مانع فرهنگی و اقتصادی برای ازدواج جوانان وجود دارد

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز با بیان اینکه دو مانع فرهنگی و اقتصادی برای ازدواج جوانان وجود دارد، یادآور شد: با توجه به اینکه کارمندان مجرد مشکل اقتصادی ندارند، مشکلات فرهنگی مانع تمایل آنها به ازدواج است.

اسدالله ربانی به افزایش ۲ درصدی آمار ازدواج و کاهش ۱.۹ درصدی آمار طلاق در استان همدان اشاره کرد و افزود: این در حالی است که آمار ازدواج در کشور شش درصد کاهش یافته است.

وی گفت: در طرح تحقیقی درخصوص افزایش سن ازدواج در بین کارکنان دولت عوامل و متغییرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته، اما متأسفانه به موضوع راهکارها در این تحقیق اشاره نشده است.

دوره‌ مهارت‌های زندگی با همکاری مرکز آموزش و پژوهش استانداری همدان و با بهره‌گیری از مشاوران مجرب برگزار می‌شود معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: دوره‌ مهارت‌های زندگی با همکاری مرکز آموزش و پژوهش استانداری همدان و با بهره‌گیری از مشاوران مجرب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پس از محرم و صفر این برنامه در بین دستگاه‌های دولتی استان اجرا می شود، از معرفی هفت کتاب در خصوص آموزش پیش و پس از ازدواج در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: چند کتاب به صورت نمونه به سازمان تبلیغات استان برای بررسی معرفی شده که دو کتاب «مطلع مهر» و «سر دلبر» مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.

رئیس جهاد دانشگاهی همدان نیز با بیان اینکه طی چند ماه گذشته طرح پژوهشی عدم گرایش کارکنان دولت در همدان انجام شده است، اظهار داشت: یافته‌های این طرح بر اساس آمار و ارقام، هم در سطح کشور و هم در سطح استان نگران‌کننده و جای تأمل دارد.

اکبر اسدی با بیان اینکه بر اساس آمارها عوامل مختلفی در وقوع پدیده‌های اجتماعی چون طلاق موثر است، افزود: یکی از این عوامل عدم ازدواج جوانان، عدم اشتغال به کار و نبود درآمد مکفی برای تشکیل زندگی است که موجب کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق در جامعه شده است.

افزایش سن ازدواج در میان کارکنان دولت موجب شیوع انحرافات اخلاقی است

رئیس جهاد دانشگاهی همدان درخصوص نتیجه طرح مورد آزمایش با توجه به اهمیت تشکیل خانواده در بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور گفت: افزایش سن ازدواج در میان کارکنان دولت موجب شیوع انحرافات اخلاقی، بحران غریزه جنسی، فرار دختران و موجب شکل‌گیری رابطه‌های خارج از چارچوب می‌شود که برای خانواده‌ها مشکل‌ساز است.

اسدی با اشاره به اینکه در این تحقیق ۱۳ متغیر برای به سرانجام رسیدن طرح در نظر گرفته شده است، بیان کرد: بر اساس تحقیق به عمل آمده اعتقاد به ازدواج آرمان‌گرایانه، نگرانی از ازدواج ناموفق، هزینه و تمکن مالی، معاشرت با جنس مخالف، وجود رضایت و لذت از مجردی، اعتقاد به هزینه‌بر بودن زندگی غیره از عوامل موثر کاهش ازدواج در بین کارکنان مجرد شناخته شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی همدان با بیان اینکه افزایش آمار ازدواج موجب افزایش شاخص سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه می‌شود، تاکید کرد: افزایش سن ازدواج در کشور موجب کاهش نرخ باروری و تغییر هرم جمعیتی شده که این امر برای آینده کشور نگران‌کننده است.

وی با اشاره به اینکه هدف تحقیق، عدم گرایش ازدواج در بین کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی است، عنوان کرد: در این تحقیق از نظرات ۴۳ درصد آقایان و ۵۷ درصد خانم‌ها استفاده شده و در ۵۳ درصد از نمونه مطالعه شده، از سن بالای ۳۰ سال استفاده شده است.