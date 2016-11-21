دو اثر تاریخی زنجان در فهرست آثار ملی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی ، مسجد میر بهاءالدین از موقوفات حاج میربهاءالدین زنجانی از تجار و خیرین شهر زنجان است که در ۷۶ سال عمر خود علاوه بر احداث آثار و بناهای عام المنفعه موقوفات بسیاری از خود به جای گذاشته است. حمام سعدی ( فراشباشی) نیز از جمله بناهای عام‌المنفعه با مالکیت شخصی متعلق به دوره قاجار است.

این آثار تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.

مسجد میربهاء موسوم به مسجد حاج تقی شریعت واقع در خیابان امام از جمله مساجد دوره قاجار است که به سبک و شیوه مساجد با شبستان بسته ستوندار و بدون صحن ساخته شده است. این مسجد در گذشته دارای نقشه ای تقریبا مربع شامل یک شبستان ستوندار و یک آب انبار در زیر آن بوده که بدلیل تغییراتی، آب انبار آن طی دهه­های اخیر به عنوان شبستان زنانه مورد استفاده قرارگرفته است.

گرمابه سعدی (فراشباشی) یکی از سه حمام سنتی فعال در شهر زنجان و از جمله بناهای عام‌المنفعه با مالکیت شخصی است. سربینه این حمام فضایی مربع شکل است که با ایجاد قوس‌های فراوان به ۱۶ ضلع رسیده است. روشنایی سربینه با تعبیه یک نورگیر بزرگ در وسط گنبد و چهار نورگیر کوچک‌تر در چهار جهت اصلی تامین می‌شود. این حمام با استناد به قطعات کاشی منقوش با زمینه ای به رنگ زرد با نقوش برجسته گل و بوته به رنگ سبز که از جمله کاشیهای مشخص دوره قاجار است و با توجه به شواهد و مدارک موجود از جمله مقایسه نقشه بنا با دیگر حمامهای شهر زنجان که تاریخ مشخصی دارند متعلق به اوایل تا اواسط قاجار است.