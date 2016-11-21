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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

عضویت رییس دانشگاه تبریز در اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان

عضویت رییس دانشگاه تبریز در اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان

تبریز - رییس دانشگاه تبریز به‌ عنوان عضو علی‌البدل کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پورمحمدی رییس دانشگاه تبریز در پانزدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان به‌ عنوان عضو علی‌البدل کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان انتخاب شد.

با توجه به اینکه از هر کشور فقط یک دانشگاه امکان عضویت در کمیته را داشتند، روسای دانشگاه های تهران و تبریز به ترتیب برای عضویت در کمیته های اصلی و علی البدل کاندیدا شدند که هر دو توانستند اعتماد روسای دانشگاه های جهان را کسب کنند و تا سال ۲۰۲۰ عضو کمیته اجرایی IAU  شوند.

اصلی ترین معیارهای  عضویت در هیات اجرایی این اتحادیه، جایگاه، اعتبار و  فعالیت بین المللی دانشگاه، بوده است.  

گفتنی است اتحادیه بین المللی دانشگاه های جهان از نهادهای وابسته به سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل متحد "یونسکو" و دارای ۶۳۲ عضو است و دانشگاه تبریز از جمله قدیمی ترین اعضای این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 3830145

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