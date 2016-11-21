به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پورمحمدی رییس دانشگاه تبریز در پانزدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان به‌ عنوان عضو علی‌البدل کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان انتخاب شد.

با توجه به اینکه از هر کشور فقط یک دانشگاه امکان عضویت در کمیته را داشتند، روسای دانشگاه های تهران و تبریز به ترتیب برای عضویت در کمیته های اصلی و علی البدل کاندیدا شدند که هر دو توانستند اعتماد روسای دانشگاه های جهان را کسب کنند و تا سال ۲۰۲۰ عضو کمیته اجرایی IAU شوند.

اصلی ترین معیارهای عضویت در هیات اجرایی این اتحادیه، جایگاه، اعتبار و فعالیت بین المللی دانشگاه، بوده است.

گفتنی است اتحادیه بین المللی دانشگاه های جهان از نهادهای وابسته به سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل متحد "یونسکو" و دارای ۶۳۲ عضو است و دانشگاه تبریز از جمله قدیمی ترین اعضای این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران است.