گروه تئاتر «بخوان» با «لِته» به تئاتر شهر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه تهرانی و گروه اش این روزها خود را برای اجرای نمایشی با تکنیک فرم و حرکت بدون دیالوگ در تئاتر شهر آماده می کنند. گروه «بخوان» به سرپرستی عاطفه تهرانی از اواخر آذرماه نمایش «لِته» را که برداشتی مدرن از داستان های اساطیری یونان باستان است، به تهیه کنندگی نورالدین حیدری ماهر در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می برد.

نمایش « لِته» پیش از این برای حضور در جشنواره تئاتر فجر تمرین شده بود و در حال حاضر اعضای گروه «بخوان» تلاش می‌کنند تا نتیجه ۲ سال تمرین خود را از اواخر آذرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرند.

نوید هدایت‌پور، مریم باقری، ئه ستیره مرتضایی، سینا صابری، اویس محمدحسنی، نازنین میهن، سپهر غازی و پدارم مهری گروه بازیگران و اشکان نظام آبادی دستیار کارگردان، علی کیانیان موسیقی، نسرین خرمی طراح لباس و صبا کسمایی طراح نور، دیگر عوامل این نمایش را تشکیل می دهند.

عاطفه تهرانی پیش از این نمایش‌هایی چون «برف نیمه مرداد»، «اتلو» و «بخوان» را روی صحنه برده است.