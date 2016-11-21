مدیریت بهینه شهری به اطلاعات هواشناسی نیازمند است

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر هواشناسی در تمامی ارکان زندگی شهروندان وارد شده تا جایی که هر شهروندی برنامه‌ریزی روزانه خود را با وضعیت جوی تطبیق می‌دهد.

وی افزود: در مدیریت شهری نیز هواشناسی موضوع تازه‌ای نیست اما لازم است در خود شهر اردبیل به اهمیت آن توجه شده و نسبت به استفاده از اطلاعات هواشناسی در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها اقدام شود.

مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: هواشناسی می‌تواند در مکان‌یابی، نوع ساخت‌وسازها و مصالح، وضعیت و مکان دفن زباله شهری و نحوه نگه‌داری از زیرساخت‌های شهری مؤثر عمل کند.

دولتی مهر تأکید کرد: اطلاعات پایه‌ای که از سوی هواشناسی اعلام می‌شود می‌تواند حتی در جزئی‌ترین برنامه‌های مدیریت شهری به کار گرفته شود.

وی با تأکید به اینکه مدیریت شهری حتی می‌تواند از هواشناسی کاربردی نیز مدد گیرد، ادامه داد: تحقق هواشناسی کاربردی و پاسخ به نیاز اطلاعاتی گروه‌های مختلف مردمی یکی از اهداف هواشناسی اردبیل است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان در حال حاضر برخی مشکلات در مدیریت شهری و اجرای پروژه‌های عمران شهری مشاهده می‌شود که برای جلوگیری از تکرار آن در پروژه‌های دیگر می‌توان از اطلاعات هواشناسی استفاده کرد.