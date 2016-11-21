سایت اسکان اضطراری زوار اربعین در مرز مهران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی امرور در بازدید از سایت افزود: برپایی این سایت اسکان اضطراری برای اسکان در شرایط نامساعد جوی علاوه بر تمام مساجد ، مدارس و سالن های ورزشی مهران و دیگر شهرستان های استان که در مسیر تردد زوار عزیز هستند ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: این سایت اسکان اضطراری براساس پیش بینی هواشناسی که اعلام کرده بود در طول هفته جاری شاهد کاهش حدود ۱۰ درجه ای دمای هوای استان خواهیم بود؛ برای رفاه حال زوار اربعین ایجاد شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام نیز در این خصوص گفت: این سایت با ظرفیت اسکان و تعدادچادر بالا و با امکانات مناسب در حد اضطرار میزان زوار خواهد بود.

محمد سلیمانی عنوان کرد: در صورت نیاز تمهیدات لازم جهت افزایش تعداد چادرها و امکانات مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن وجود دارد.

وی همچنین از توزیع پتو و لوازم گرمایشی در بین حسینیه ها ، مساجد و همچنین تجهیز تعداد زیادی از مدارس سطح شهر مهران خبر دادو بیان داشت: هلال احمر استان تمام توان خود در استان را در اختیار زوار اربعین حسینی قرار داده است .