مصرف آنتی بیوتیک در کشور فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت حقیقی با انتقاد از افزایش مصرف خودسرانه دارو در سال های اخیر، گفت: آمارها نشان می دهد که در ایران مصرف سرانه دارو بالا بوده که علت آن هم این است که پزشکان هر مقداری که بخواهند می توانند برای بیمار دارو بنویسند و مهم تر از آن اینکه افراد می توانند به راحتی با مراجعه به داروخانه ها هر دارویی را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه با نبود کنترل و نظارت کافی یک فرد در یک روز با دفترچه ای خود می تواند به چند پزشک مراجعه کند، افزود: علاوه بر اینکه به طور عام مصرف دارو در کشور ما بالا است، متاسفانه در این زمینه مصرف خارج از عرف آنتی بیوتیک فاجعه بار است.

نوبخت با تاکید بر اینکه کاهش مصرف دارو در کشور نیازمند هم اندیشی و تفاهم میان پزشکان، داروسازان، نظام پزشکی و وزارت بهداشت است، تصریح کرد: تبعیت از کتاب فهرست دارویی کشور و بازنگری در آن حداقل هر ۶ ماه یک بار برای کاهش مصرف دارو در کشور ضروری است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کاهش مصرف خودسرانه دارو نیازمند عزم ملی است، گفت: در قانون نویسی به ویژه لایحه برنامه ششم توسعه به ضرورت کاهش مصرف دارو توجه شده است.

وی ادامه داد: در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه مسیری را تعیین کردیم که نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده با لحاظ سطح بندی خدمات و استفاده از فهرست دارویی و همچنین الزامی شدن راهنمایی های پزشکی و دارویی اجرایی شود.

نوبخت حقیقی تاکید کرد: اگر نظام ارجاع در خصوص خدمات پزشکی رعایت شود به طور قطع صرفه جویی کلانی در دارو و مباحث درمانی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بهداشت باید به عنوان اولویت اصلی نهادینه شود، افزود: درمان مانند یک سیل اعتبارات کشور را می بلعد در نتیجه باید مسائل بهداشتی را تقویت کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیماری های غیرواگیر در کشور افزایش یافته و بیشترین ابتلای افراد به فشار خون و دیابت است، گفت: مطالعات نشان می دهد ۶ تا ۱۰ درصد مردم ایران به دیابت و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت بالغان به فشار خون مبتلا هستند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی،افزود: سرمایه گذاری در نظام ارجاع و در بحث پزشک خانواده هزینه های درمانی ما را کاهش می دهد.