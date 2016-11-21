ساخت نسل جدید سیستم های ردیابی ماهواره برای سفر به اعماق فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت وایس، در حال حاضر یک فضا پیما فقط می تواند در مسیری سفر کند که از طریق شبکه فضای عمیق (Deep Space Network) مشخص شده باشد. این شبکه مجموعه ای از آنتن های فضایی است که در ایالت کالیفرنیای آمریکا، استرالیا و اسپانیا قرار دارند.

اما این مربوط به گذشته است، زیرا اکنون برای فضاپیمایی که می خواهد تا حد ممکن از زمین دور شود و به اعماق فضا برود، یک سیستم ردیابی با اشعه ایکس طراحی شده است.

به گفته جان پای مدیر مرکز تحقیقات فضایی در دانشگاه لایستر این سیستم در حقیقت چیزی شبیه جی پی اس فضایی است. هفته گذشته سازمان ملی فضایی چین ماهواره ردیابی اشعه ایکس «پالسار» را افتتاح کرد.

این ماهواره نوع جدیدی از سیستم ماهواره ای را در بردارد که برای جهت یابی دیگر نیازمند ارسال سیگنال از زمین نیست. ناسا نیز تصمیم دارد سال آتی ماهواره مشابهی را در سازمان بین المللی هوا فضا افتتاح کند.

چین معتقد است در صورت موفق بودن این سیستم، سفرهای اکتشافی فضایی با سرعت بسیار بیشتری انجام خواهد شد. سفرهای اکتشافی شامل ارسال فضاپیماهای بی سرنشین به ماه، فرود در کره مریخ و سفر به اعماق فضا خواهد شد.

این درحالی است که ناسا نیز اعلام کرده در آینده قصد دارد سفرهای فضایی به خارج از منظومه شمسی را انجام دهد.

در سیستم جهت یابی اشعه ایکس، ماهواره های پالسار جایگزین ماهواره های جی پی اس می شوند. پالسارها در حقیقت ستاره های فشرده ای هستند که به طور مرتب اشعه های انرژی از خود ساطع می کنند. آنها مدام در حال حرکت هستند . بنابراین درست مانند یک فانوس خانه سیار عمل می کنند.

سریع ترین پالسارها که «پالسارهای میلی ثانیه ای» نامیده می شوند در هر دقیقه هزار بار گردش می کنند.

به عبارت دیگر ماهواره ای که برای جذب اشعه های انرژی آنها طراحی شده می تواند اطلاعات دقیقی برای ردیابی مسیر خود در فضا داشته باشد.

درهر حال این ستاره ها که قدرت مغناطیس و درخشندگی خارق العاده ای دارند. آنها سیگنالهایی به وسیله انرژی اشعه ایکس به تلسکوپ های فضایی می فرستند که برای خوانش این اشعه ها طراحی شده اند. سپس اطلاعات دریافتی در الگوریتم دیگری وارد می شود تا موقعیت دقیق فضا پیما کاملا مشخص شود.

سونیل شیخ یکی از محققان موسسه هوانوردی و فضانوردی آمریکا می گوید: کانسپت هایی در تحقیقات ما ساخته و طراحی شده اند که به تدریج عملیات های فضانوردی در نقاط دوردست کهکشان را پشتیبانی کنند.

مزایای سیستم های جهت یابی فضایی مبتنی بر اشعه به ایکس فراوان است. در درجه اول چنین سیستمی هزینه های کمتری دارد زیرا نیازی نیست برای سفر به اعماق فضا از بشقاب های ماهواره ای رادیویی بزرگ استفاده کرد.

در درجه دوم در این روش فضاپیما می تواند به طور کامل از زمین و ویژگی هایی مانند جاذبه خلاص شود. به این ترتیب حداقل می توان یک گام به هدف سفر در اعماق فضا یا سفرهای بین ستاره ای نزدیک تر شد.