غلامحسن اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور اظهار داشت: مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور با حضور ۱۶ تیم در رامسر برگزار شد.

وی افزود: مجید نظری وزنه‌بردار ملایری تنها مدال‌آور کاروان وزنه‌برداری جانبازان استان همدان در مسابقات رامسر بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به وزنه‌بردار ملایری گفت: مجید نظری جانباز ۵۵ درصد ملایری در دسته ۱۰۷ کیلوگرم وزنه‌برداری مدال برنز کشور را از آن خود کرد.

اکبری عنوان کرد: این ورزش‌کار برای سومین سال پیاپی برای استان همدان افتخارآفرینی کرد و کسب عنوان سومی مسابقات قهرمانی کشور توسط این جانباز جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به ورزش جانبازان و معلولان بیان کرد: ورزش معلولین و جانبازان شهرستان ملایر جای خالی خود را در استان و کشور به‌زودی پر خواهد کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: جامعه جانبازان و معلولین ملایری از پتانسیل ورزشی خوبی برخوردارند که این امر ما را در برنامه‌ریزی و تقویت این هیئت ورزشی شهرستان باهدف گذاری قهرمانی و سلامت این قشر تحریک کرده است.