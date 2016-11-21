غلامحسن اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور اظهار داشت: مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور با حضور ۱۶ تیم در رامسر برگزار شد.
وی افزود: مجید نظری وزنهبردار ملایری تنها مدالآور کاروان وزنهبرداری جانبازان استان همدان در مسابقات رامسر بود.
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به وزنهبردار ملایری گفت: مجید نظری جانباز ۵۵ درصد ملایری در دسته ۱۰۷ کیلوگرم وزنهبرداری مدال برنز کشور را از آن خود کرد.
اکبری عنوان کرد: این ورزشکار برای سومین سال پیاپی برای استان همدان افتخارآفرینی کرد و کسب عنوان سومی مسابقات قهرمانی کشور توسط این جانباز جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به ورزش جانبازان و معلولان بیان کرد: ورزش معلولین و جانبازان شهرستان ملایر جای خالی خود را در استان و کشور بهزودی پر خواهد کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: جامعه جانبازان و معلولین ملایری از پتانسیل ورزشی خوبی برخوردارند که این امر ما را در برنامهریزی و تقویت این هیئت ورزشی شهرستان باهدف گذاری قهرمانی و سلامت این قشر تحریک کرده است.
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