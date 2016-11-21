کنفرانس «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «دانشگاه مذاهب اسلامی»، با مشارکت «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «دانشگاه بغداد» و «دانشگاه پیام‌نور» کنفرانس بین‌المللی «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی» را با رویکرد ضرورت پاکسازی علوم از افراطی‌گری برگزار می‌کند.

این همایش با هدف ارائه آخرین یافته‌های علمی، پژوهشی و مطالعات مربوط با مبارزه با افراط‌گرایی ، ۸ دی ۱۳۹۵ در دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش عبارت است از:

۱- مفاهیم و اصول مبارزه با افراط گرایی:

الف- اصل اعتدال و میانه‌روی

- تبیین هر یک از مفاهیم اعتدال و میانه روی و ارتباط بین آنها

- تاثیر پذیری اندیشه اعتدال و میانه‌روی در کنار زدن افراطی‌گری

ب- اصل کثرت‌گرایی اجتهادی

- مفهوم کثرت‌گرایی اجتهادی و تفاوت آن با پلورالیسم

- پذیرش اندیشه کثرت‌گرایی اجتهادی (مغایر با پلورالیسم) و نقش آن در مبارزه با افراط‌ گری

- رویکرد افراطی و موضع آن در برابر اندیشه کثرت‌گرایی اجتهادی

- تفاوت مهم میان مذهب و پیروی از مذهب‌گرایی و نقش هریک از آنها در ایجاد یا از بین بردن فرقه‌گرایی و افراطی‌گری

ج- اصل آشتی جویی

- تبیین مفهومی آشتی‌جویی و بیان تفاوت آن با صلح

- نظریه پردازی در رابطه با آشتی‌جویی بر اساس آیه شریفه "ادخلوا فی السلم کافه" و بیان عرصه‌های اجتماعی

- هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و ارتباط آن با مفهوم قرآنی آشتی جویی

د- اصل گفتگو و جدال احسن



۲- تحلیل محتوای اصطلاحات خارج شده از اسلام و تفسیر مجدد صحیح از آن‌ها:

- جزیه

- جهاد

- خلافت اسلامی

- کفر و شرک و ارتداد

۳- آسیب‌شناسی علوم انسانی از حیث میزان ارتباط آن با افراط گرایی:

- بررسی زمینه‌ها و پیامدهای جامعه‌شناختی پدیده تکفیر

- بازتاب پدیده تکفیر و تاثیرگذاری آن بر جامعه اسلامی

- تأثیرات پدیده خشونت بر پدیده‌های دیگر در جامعه اسلامی

- زمینه‌های تاریخی پیدایش خشونت در خاورمیانه/ جهان اسلام

- تبدیل چالش‌های اجتماعی تفرقه‌گرا از جمله دعواهای تاریخی، فرقه‌ای و مذهبی به فرصت‌های همگرایی

- عوامل روان‌شناختی و شخصیتی افراد در شکل‌گیری پدیده تکفیر و خشونت

از تمامی پژوهشگران، استادان و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود مقالات خود را حداکثر تا ۱۰ آذر به آدرس الکترونیکی کنفرانس (Hamayesh@mazaheb.ac.ir) ارسال نمایند.

در راستای همین همکاری، پژوهشگاه در نظر دارد با حضور تعدادی از پژوهشگران و اندیشمندان مرتبط با این عرصه، چند نشست تخصصی در محل پژوهشگاه برگزار نماید که متعاقبا زمان برگزاری آن از طریق سایت به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.