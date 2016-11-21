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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

به همت دانشگاه مذاهب اسلامی؛

کنفرانس «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی»برگزار می شود

کنفرانس «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی»برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی» با رویکرد ضرورت پاکسازی علوم از افراطی‌گری برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دانشگاه مذاهب اسلامی»، با مشارکت «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «دانشگاه بغداد» و «دانشگاه پیام‌نور» کنفرانس بین‌المللی «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی» را با رویکرد ضرورت پاکسازی علوم از افراطی‌گری برگزار می‌کند.

این همایش با هدف ارائه آخرین یافته‌های علمی، پژوهشی و مطالعات مربوط با مبارزه با افراط‌گرایی ، ۸ دی  ۱۳۹۵ در دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش عبارت است از:

۱- مفاهیم و اصول مبارزه با افراط گرایی:

الف- اصل اعتدال و میانه‌روی

- تبیین هر یک از مفاهیم اعتدال و میانه روی و ارتباط بین آنها

- تاثیر پذیری اندیشه اعتدال و میانه‌روی در کنار زدن افراطی‌گری

 ب-  اصل کثرت‌گرایی اجتهادی

- مفهوم کثرت‌گرایی اجتهادی و تفاوت آن با پلورالیسم

- پذیرش اندیشه کثرت‌گرایی اجتهادی (مغایر با پلورالیسم) و نقش آن در مبارزه با افراط‌ گری

- رویکرد افراطی و موضع آن در برابر اندیشه کثرت‌گرایی اجتهادی

- تفاوت مهم میان مذهب و پیروی از مذهب‌گرایی و نقش هریک از آنها در ایجاد یا از بین بردن فرقه‌گرایی و افراطی‌گری

ج- اصل آشتی جویی

- تبیین مفهومی آشتی‌جویی و بیان تفاوت آن با صلح

- نظریه پردازی در رابطه با آشتی‌جویی بر اساس آیه شریفه "ادخلوا فی السلم کافه" و بیان عرصه‌های اجتماعی

- هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و ارتباط آن با مفهوم قرآنی آشتی جویی

د- اصل گفتگو و جدال احسن

   ۲- تحلیل محتوای اصطلاحات خارج شده از اسلام و تفسیر مجدد صحیح از آن‌ها:

- جزیه

- جهاد

- خلافت اسلامی

- کفر و شرک و ارتداد

۳- آسیب‌شناسی علوم انسانی از حیث میزان ارتباط آن با افراط گرایی:

- بررسی زمینه‌ها و پیامدهای جامعه‌شناختی پدیده تکفیر

- بازتاب پدیده تکفیر و تاثیرگذاری آن بر جامعه اسلامی

- تأثیرات پدیده خشونت بر پدیده‌های دیگر در جامعه اسلامی

- زمینه‌های تاریخی پیدایش خشونت در خاورمیانه/ جهان اسلام

- تبدیل چالش‌های اجتماعی تفرقه‌گرا از جمله دعواهای تاریخی، فرقه‌ای و مذهبی به فرصت‌های همگرایی

- عوامل روان‌شناختی و شخصیتی افراد در شکل‌گیری پدیده تکفیر و خشونت

از تمامی پژوهشگران، استادان و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود مقالات خود را حداکثر تا ۱۰ آذر به آدرس الکترونیکی کنفرانس (Hamayesh@mazaheb.ac.ir) ارسال نمایند.

در راستای همین همکاری، پژوهشگاه در نظر دارد با حضور تعدادی از پژوهشگران و اندیشمندان مرتبط با این عرصه، چند نشست تخصصی در محل پژوهشگاه برگزار نماید که متعاقبا زمان برگزاری آن از طریق سایت به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

کد مطلب 3830219
خداداد خادم

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