کنفرانس «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «دانشگاه مذاهب اسلامی»، با مشارکت «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «دانشگاه بغداد» و «دانشگاه پیامنور» کنفرانس بینالمللی «علوم انسانی و دینی؛ مبارزه با افراط گرایی» را با رویکرد ضرورت پاکسازی علوم از افراطیگری برگزار میکند.
این همایش با هدف ارائه آخرین یافتههای علمی، پژوهشی و مطالعات مربوط با مبارزه با افراطگرایی ، ۸ دی ۱۳۹۵ در دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.
محورهای این همایش عبارت است از:
۱- مفاهیم و اصول مبارزه با افراط گرایی:
الف- اصل اعتدال و میانهروی
- تبیین هر یک از مفاهیم اعتدال و میانه روی و ارتباط بین آنها
- تاثیر پذیری اندیشه اعتدال و میانهروی در کنار زدن افراطیگری
ب- اصل کثرتگرایی اجتهادی
- مفهوم کثرتگرایی اجتهادی و تفاوت آن با پلورالیسم
- پذیرش اندیشه کثرتگرایی اجتهادی (مغایر با پلورالیسم) و نقش آن در مبارزه با افراط گری
- رویکرد افراطی و موضع آن در برابر اندیشه کثرتگرایی اجتهادی
- تفاوت مهم میان مذهب و پیروی از مذهبگرایی و نقش هریک از آنها در ایجاد یا از بین بردن فرقهگرایی و افراطیگری
ج- اصل آشتی جویی
- تبیین مفهومی آشتیجویی و بیان تفاوت آن با صلح
- نظریه پردازی در رابطه با آشتیجویی بر اساس آیه شریفه "ادخلوا فی السلم کافه" و بیان عرصههای اجتماعی
- همزیستی مسالمتآمیز و ارتباط آن با مفهوم قرآنی آشتی جویی
د- اصل گفتگو و جدال احسن
۲- تحلیل محتوای اصطلاحات خارج شده از اسلام و تفسیر مجدد صحیح از آنها:
- جزیه
- جهاد
- خلافت اسلامی
- کفر و شرک و ارتداد
۳- آسیبشناسی علوم انسانی از حیث میزان ارتباط آن با افراط گرایی:
- بررسی زمینهها و پیامدهای جامعهشناختی پدیده تکفیر
- بازتاب پدیده تکفیر و تاثیرگذاری آن بر جامعه اسلامی
- تأثیرات پدیده خشونت بر پدیدههای دیگر در جامعه اسلامی
- زمینههای تاریخی پیدایش خشونت در خاورمیانه/ جهان اسلام
- تبدیل چالشهای اجتماعی تفرقهگرا از جمله دعواهای تاریخی، فرقهای و مذهبی به فرصتهای همگرایی
- عوامل روانشناختی و شخصیتی افراد در شکلگیری پدیده تکفیر و خشونت
از تمامی پژوهشگران، استادان و دانشجویان گرامی دعوت میشود مقالات خود را حداکثر تا ۱۰ آذر به آدرس الکترونیکی کنفرانس (Hamayesh@mazaheb.ac.ir) ارسال نمایند.
در راستای همین همکاری، پژوهشگاه در نظر دارد با حضور تعدادی از پژوهشگران و اندیشمندان مرتبط با این عرصه، چند نشست تخصصی در محل پژوهشگاه برگزار نماید که متعاقبا زمان برگزاری آن از طریق سایت به اطلاع علاقهمندان خواهد رسید.
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