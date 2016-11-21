آسیب های اجتماعی باید در جامعه کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر،مسیح الله سلطانی ظهر دوشنبه در کار گروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان زنجان، افزود: پژوهش میدانی از مسائل اجتماعی که باعث نگرانی مردم بود انجام شد که در این میان ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت در کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری آسیب دیدگان اجتماعی را فرزندان خود دیده و با این رویکرد برنامه ریزی کنید و کسانی در بحث اعتیاد و طلاق مشکل دارند و این عقیده که این همیشه برای همسایه است و مشکلی نداریم درست نیست و باید برای رفع مشکلات آنها تلاش کرده و چاره جویی کنیم.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: همچنین مقام معظم رهبری تاکید دارند که همه دستگاه ها در بحث کاهش آسیب های اجتماعی مسئول هستند و وظیفه شرعی و قانونی دارند و برای مقابله با آسیبهای اجتماعی باید کار فوق العاده انجام دهند.

سلطانی افزود: با تعارف و با نصب چند بنر و پوستر اتفاقی نمی افتد و مشکلی حل نمی شود و با عزم و اراده کاری باید انجام بدهیم و علمی و کارشناسی شده و خرد جمعی و هم افزایی در بحث مقابله با کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید آسیبهای اجتماعی کنترل شود، گفت: باید برای کنترل آسیب های اجتماعی باید برنامه ریزی و مدیریت لازم داشت.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان افزود: باید جلوی افزایش آسیب های اجتماعی را گرفت و تحقق این امر مهم نیازمند خرد جمعی و هم افزایی است.

سلطانی یاد آورشد: برای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی باید همه مردم آموزش لازم را ببینند چرا که افراد توانمند باشند جلوی افزایش آسیب های اجتماعی گرفته می شود.

وی گفت: در شهرستان زنجان در بحث سکونتگاه های غیر رسمی نگرانی وجود دارد و ۱۰۰ هزار حاشیه نشین در استان زنجان ساکن هستند که و ۷۵ هزارنفر در شهرستان زنجان سکونت دارند و تمام دستگاها برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان بر لزوم استفاده از توان سازمان های مردم نهاد در اجرای برنامه های اجتماعی برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.