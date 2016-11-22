سند ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی تدوین می شود

بهمن نامورمطلق در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین سند ملی صنایع دستی خبر داد و گفت: براساس آنچه در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده؛ قرار است تا سندهایی در حوزههای مختلف فرهنگ و هنر تدوین شود. سند ملی سینما، معماری و موسیقی از این جمله است. مطابق این تصمیم قرار است برای صنایع دستی و هنرهای سنتی ما هم سندی تدوین شود؛ این سند، چشم انداز صنایع دستی را ترسیم می کند و کمک می کند تا یک سند بالادستی در زمینه هنرهای سنتی وجود داشته باشد تا دستخوش تغییر مدیریت ها قرار نگیرد.

معاون صنایع دستی کشور، داشتن یک طرح جامع را لازمه تدوین سند ملی دانست و افزود:نوشتن طرح جامع به تخصص نیاز دارد از این رو برای نگارش این طرح از گروهی کارشناس در حوزه های مختلف دانشگاهی، مدیریتی و هنری دعوت کردهایم تا به ما یاری رسانند تا آنچه نوشته می شود جامع و مانع باشد.

نامورمطلق در پاسخ به اینکه آنچه در سند ملی صنایع دستی به تصویب می رسد تا چه حد قابلیت اجرایی دارد گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم الاجراست به این معنی که آنچه در شورا تصویب می شود، تایید مجلس شورای اسلامی و دولت را به همراه دارد و اگر شخصی، حقوقی یا حقیقی، مفاد سند ملی صنایع دستی را رعایت نکندف قانون را نادیده گرفته است.